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鐵道文化祭 藍皮列車變身移動書店、鐵道走讀10月1日開搶

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
南國漫讀節藍皮列車好評再加碼，11月登場2024屏東鐵道文化觀光祭，接力推出5班次藍皮解憂號，與鐵道走讀，10月1日中午12時準時開搶，體驗屏東鐵道文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
南國漫讀節藍皮列車好評再加碼，11月登場2024屏東鐵道文化觀光祭，接力推出5班次藍皮解憂號，與鐵道走讀，10月1日中午12時準時開搶，體驗屏東鐵道文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供

鐵道迷敲碗成功！南國漫讀節藍皮列車好評再加碼，11月登場2024屏東鐵道文化觀光祭，接力推出5班次藍皮解憂號，與鐵道走讀，10月1日中午12時準時開搶，帶領旅客深度體驗屏東鐵道文化魅力。

屏東鐵道文化觀光祭11月2日在南州運動公園開幕，今年活動結合「南國漫讀節」，聯手5家獨立書店及表演藝術，乘勝加碼5班次藍皮解憂號，懷舊列車變身移動書店，感受南台灣鐵道風景，也能欣賞精彩豐富的藝文展演。

屏東縣政府文化處表示，從11月10日至12月15期間推出5場次，分別與繫。本屋、愛讀繪本屋、永勝5號、小陽。日栽書屋、七木人文空間合作，並邀請玉米雞劇團、台東回響樂團、星星戲樂、新竹交響管樂團、藝夥人表演製作團等團隊參與表演。

文化處指出，去年鐵道文化祭頗受歡迎的「鐵道走讀」，今年深入屏東，5場次走讀前往南州、佳冬、潮州、竹田及枋寮，帶領旅客慢慢走讀鐵道故事鐵道和地方生活，用五感體驗屏東小鎮。

屏東總圖「鐵道講座」再度邀請包括蘇昭旭老師、許乃懿醫師、古庭維館長、曾令毅組長和知名作家劉克襄，5位講者將分享5種鐵道所承載生命故事，從庶民記憶到博物館典藏，解碼新南國，火車不再只是運具，每個人心底都有自己火車記憶。報名詳細資訊上「屏東縣政府文化處」臉書專頁查詢。

南國漫讀節藍皮列車好評再加碼，11月登場2024屏東鐵道文化觀光祭，接力推出5班次藍皮解憂號，與鐵道走讀，10月1日中午12時準時開搶，體驗屏東鐵道文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供
南國漫讀節藍皮列車好評再加碼，11月登場2024屏東鐵道文化觀光祭，接力推出5班次藍皮解憂號，與鐵道走讀，10月1日中午12時準時開搶，體驗屏東鐵道文化魅力。圖／屏東縣政府文化處提供

屏東縣政府 藍皮解憂號 鐵道迷

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