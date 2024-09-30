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山陀兒來襲！高市本和里滯洪池即時影像全黑 居民抱怨多次反映未改善

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市三民區居民發現當地本和里滯洪池的監視器即時畫面故障，點進去只能看到黑幕，反映多次都未改善。圖／讀者提供
高市三民區居民發現當地本和里滯洪池的監視器即時畫面故障，點進去只能看到黑幕，反映多次都未改善。圖／讀者提供

山陀兒颱風進逼台灣，高市三民區居民卻發現當地本和里滯洪池監視器即時畫面故障，點進去只能看到一片黑幕，向水利局反映多次都未改善，憤而向市議員張博洋投訴。水利局解釋，本和里滯洪池監視器並無故障，但因資安風險，已將監視器畫面連結予以關閉，但未移除水情網域的連結，才讓人誤會監視器故障。

山陀兒颱風強度不斷增強，路徑神似47年前重創高雄的「賽洛瑪」颱風，高雄市長陳其邁如臨大敵，今天上午特別與水利局人員前往視察在今年7月25日凱米颱風來襲時滿溢的本和里滯洪池。陳其邁說，為提前因應颱風雨勢，昨天已針對防洪設計標準、低窪地區進行水閘門、抽水馬達，以及加緊側溝、河川疏濬工作等審慎防颱。

但住在本和里滯洪池附近的居民卻向市議員張博洋反映，表示本和里滯洪池的即時監視器畫面已經故障很久，導致無法在颱風來襲或下大雨無法出門時，透過監視器畫面清楚看到滯洪池的即時滯洪狀況，多次向市府反映都沒有修復。

水利局說，本和里滯洪池監視器並無故障，之前高雄市水情網域開放民眾透過網路看見滯洪池即時畫面，因應市府資安要求，該連結存有資安風險，暫時已將監視器畫面連結關閉，但水情網域的連結尚未移除，致使民眾以為監視器故障，相當抱歉。

水利局表示，目前本和里滯洪池監視器運作正常，但其畫面資料，僅供市府內部管理使用，暫不提供給民眾觀看；水利局在今年凱米颱風過後有提出替代方案，若颱風帶來大雨，會適時請里辦公室透過廣播，讓當地居民了解滯洪池的即時狀況。

張博洋說，高雄市水情網域的監視器畫面，攸關民眾能否在颱風來襲時做出決定在第一時間移車、堆沙包的決定，水利局以資安風險為由關閉監視器畫面連結，應該要提供替代方案，並確認當地居民都已清楚知道。

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