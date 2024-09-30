山陀兒預估10月1、2日影響屏東最劇烈 周春米：嚴陣以待

颱風山陀兒持續逼近，中央氣象署30日7點15分針對台東、屏東、恆春半島地區發布陸上颱風警報，因應颱風來勢洶洶，屏東縣政府提升一級開設，周春米說，預估10月1至2日強風豪雨影響屏東最劇烈，除指示各局處嚴陣以待，也要求中華電信、台灣自來水公司、台灣電力公司在通訊、用水及用電方面預先做好整備。

周春米表示，依據相關的氣候預估與分析，恆春半島陣風達十級以上，6鄉鎮已達停班停課標準，縣府已宣布「恆春、滿州、車城、枋山、牡丹、獅子」6鄉鎮下午停班、停課，提醒鄉親沒有必要就不要出門，山區族人也做好撤離的整備。

周春米表示，縣府團隊及國軍、台電、自來水、電信等單位全面進駐嚴陣以待，沿海及平原地區則須慎防淹水情事，第七河川分署相關工務單位已做最好準備，沿海9個鄉鎮也連繫後備指揮部支援；周春米今下午到恆春了解防颱整備情況。

屏東災害應變中心依據山陀兒颱風目前路徑與模式預測資料表示，風雨在9月30日午夜開始增強，10月1至2日為影響最劇烈時段，3日午後風雨明顯趨緩，山區預計有超大豪雨等級降雨，預估雨量達800毫米；平地有豪雨等級降雨，預估雨量達300到500毫米；沿海及恆春地區豪雨近大豪雨等級降雨，預估雨量達700到900毫米，低窪地區嚴防淹水。

全縣將有10級以上強陣風，恆春半島有12級以上強陣風出現機率；恆春半島和沿海鄉鎮有長浪出現，海上交通請特別留意。

縣府各局處應變措施，社會處已開放遊民收容所及短期旅館協助安置街友，並加強獨居長輩關懷；原住民處已責請9原鄉公所備妥保全人口資料及整備安置中心環境；水利處針對縣內16座抽水站及4座滯洪池已完成整備試運轉；農業處已通報各鄉鎮市公所，倘有農業災情顯現，即依農業天然災害救助速報作業規定辦理，呼籲農漁民做好各項防颱準備，並善加利用「農產業天然災害現地照相APP」拍攝災前田區作物、災後受損照片提供公所彙整災損。