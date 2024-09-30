山陀兒來襲 台電提前進駐恆春、小琉球、林邊、佳冬

中央氣象署今30日清晨發布山陀兒陸上颱風警報，對台灣南方近海，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，沿海地區要防範颱風造成豪大雨。台電屏東區處指出，29日上午已加派恆春、小琉球、林邊及佳冬等地區人力、機具提前進駐待命，除原有巡修班外，今再增加178名支援人力投入，全力戒備。

今天凌晨恆春淨水廠因內部配電盤故障，停水約3500戶，水公司已在今天上午7點修復，但有民眾在臉書抱怨停水又停電，台電屏東區處表示，經查該區無停電事故通報，台電供電線路正常，可能是自來水公司內部的配電設備故障待修復（已在今上午7點修復）。

台電屏東區處提醒，再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業檢查備用水閘門、發電機等功能，避免災損，同時亦提醒商家的廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電，危及民眾安全。

台電屏東區處表示，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

台電屏東區營業處強調，台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，針對颱風造成停電事故，台電積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先醫療機構、政府重要單位及公用事業之公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。