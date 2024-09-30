屏縣府人事異動 林洋助真除處長、黃有成升副處長

屏東縣政府工務處長因今年7月原處長接任縣府秘書長後，由副處長林洋助代理迄今，屏東縣府今天發布人事命令10月1日生效，林洋助真除處長、副處長由秘書黃有成升任。

縣府表示，二人工程經驗豐富，處內直接升遷，肯定及激勵優秀人才，縣長周春米期許各項重大工程及業務無縫接軌，加速縣政推動。

林洋助是國立屏東科技大學土木碩士，曾在高樹鄉公所、嘉義縣政府服務，2007年進入屏東縣政府即在工務處任職，先後擔任技士、養護科長、公園管理科長，期間負責辦理多項風災復建工程、橋梁重建工程、路平專案，並完成縣鄉道普查，協助推動道路管理系統資訊化、道路美學、自行車道及共融遊戲場等計畫，亦曾辦理發包中心採購業務。

2018年林洋助調任屏東縣文化資產保護所主任，完成勝利星村歷史建築群、遺構公園、五溝水和興伙房、萬成祖堂等多項文化設施修復工程，今年2月調任工務處副處長。