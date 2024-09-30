屏縣府人事異動 林洋助真除處長、黃有成升副處長
屏東縣政府工務處長因今年7月原處長接任縣府秘書長後，由副處長林洋助代理迄今，屏東縣府今天發布人事命令10月1日生效，林洋助真除處長、副處長由秘書黃有成升任。
縣府表示，二人工程經驗豐富，處內直接升遷，肯定及激勵優秀人才，縣長周春米期許各項重大工程及業務無縫接軌，加速縣政推動。
林洋助是國立屏東科技大學土木碩士，曾在高樹鄉公所、嘉義縣政府服務，2007年進入屏東縣政府即在工務處任職，先後擔任技士、養護科長、公園管理科長，期間負責辦理多項風災復建工程、橋梁重建工程、路平專案，並完成縣鄉道普查，協助推動道路管理系統資訊化、道路美學、自行車道及共融遊戲場等計畫，亦曾辦理發包中心採購業務。
2018年林洋助調任屏東縣文化資產保護所主任，完成勝利星村歷史建築群、遺構公園、五溝水和興伙房、萬成祖堂等多項文化設施修復工程，今年2月調任工務處副處長。
黃有成是高雄科技大學營建工程研究所畢業，2000年調任縣府工務處，2008年擔任養護科長，經歷莫拉克風災搶修及復建工程，2013年擔任技正及2014年土木科長推動屏東生活圈道路系統建設計畫，2016年升任秘書協助辦理縣內重大建設，包括高鐵特區道路系統興闢、國際棒球場興建工程、縣內災害復建工程、國中小老舊校舍興建及公園綠地興闢等。
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