快訊

台積電領跌重挫43元 台股殺尾盤下跌598點收22,224點

《國定殺戮日》成真？川普提「超暴力24小時」不受法律制裁打擊犯罪

50歲金城武神隱7年 日媒爆開價2億賣沖繩老家豪宅

屏縣府人事異動 林洋助真除處長、黃有成升副處長

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今發布人事命令，工務處副處長由秘書黃有成升任。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今發布人事命令，工務處副處長由秘書黃有成升任。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府工務處長因今年7月原處長接任縣府秘書長後，由副處長林洋助代理迄今，屏東縣府今天發布人事命令10月1日生效，林洋助真除處長、副處長由秘書黃有成升任。

縣府表示，二人工程經驗豐富，處內直接升遷，肯定及激勵優秀人才，縣長周春米期許各項重大工程及業務無縫接軌，加速縣政推動。

林洋助是國立屏東科技大學土木碩士，曾在高樹鄉公所、嘉義縣政府服務，2007年進入屏東縣政府即在工務處任職，先後擔任技士、養護科長、公園管理科長，期間負責辦理多項風災復建工程、橋梁重建工程、路平專案，並完成縣鄉道普查，協助推動道路管理系統資訊化、道路美學、自行車道及共融遊戲場等計畫，亦曾辦理發包中心採購業務。

2018年林洋助調任屏東縣文化資產保護所主任，完成勝利星村歷史建築群、遺構公園、五溝水和興伙房、萬成祖堂等多項文化設施修復工程，今年2月調任工務處副處長。

黃有成是高雄科技大學營建工程研究所畢業，2000年調任縣府工務處，2008年擔任養護科長，經歷莫拉克風災搶修及復建工程，2013年擔任技正及2014年土木科長推動屏東生活圈道路系統建設計畫，2016年升任秘書協助辦理縣內重大建設，包括高鐵特區道路系統興闢、國際棒球場興建工程、縣內災害復建工程、國中小老舊校舍興建及公園綠地興闢等。

屏東縣政府今發布人事命令，工務處代理處長林洋助真除。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今發布人事命令，工務處代理處長林洋助真除。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 文化資產 歷史建築

延伸閱讀

高雄殯葬處技術員自稱「我很準」 放水驗收判2年

陳吉仲父母親結縭一甲子四代同堂 屏縣府表揚鑽石婚

花蓮富里農作運輸重要橋梁 蚊子洞橋復建工程動土

談基隆市府人事異動 林右昌：沒人才有錢也只會幹蠢事

相關新聞

山陀兒來襲高雄山區加強警戒 高市：土石流黃色警戒撤離521人

山陀兒颱風進逼台灣，高市水利局說，高雄市受山陀兒颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為9月30日至10月2日，山區預估總累積...

山陀兒來襲！高市本和里滯洪池即時影像全黑 居民抱怨多次反映未改善

山陀兒颱風進逼台灣，高市三民區居民卻發現當地本和里滯洪池的監視器即時畫面故障，點進去只能看到一片黑幕，向水利局反映多次都...

山陀兒來襲 台電提前進駐恆春、小琉球、林邊、佳冬

中央氣象署今30日清晨發布山陀兒陸上颱風警報，對台灣南方近海，對台東、屏東及恆春半島將構成威脅，沿海地區要防範颱風造成豪...

山陀兒預估10月1、2日影響屏東最劇烈 周春米：嚴陣以待

颱風山陀兒持續逼近，中央氣象署30日7點15分針對台東、屏東、恆春半島地區發布陸上颱風警報，因應颱風來勢洶洶，屏東縣政府...

颱風來襲陳其邁視察本和里滯洪池 民眾攔路求「挖深一點」

颱風「山陀兒」強度不斷增強、路徑不斷西修調整，氣象署已發布海上、陸上颱風警報。高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪...

高市行人事故率下降3成 警挑重點區推2階執法明上路

為防治行人事故，高市警局交通大隊今年8月12日起至9月30日啟動「路口不停讓行人」專案執法，期間共發生35件事故，比去年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。