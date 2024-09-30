山陀兒來襲高雄山區加強警戒 高市：土石流黃色警戒撤離521人

山陀兒颱風進逼台灣，高市水利局說，高雄市受山陀兒颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為9月30日至10月2日，山區預估總累積雨量達500毫米，市區預估總累積雨量達300毫米。今早已啟動土石流黃色警戒區域撤離機制，至上午11時許已撤離521人；桃源國中因位於土石流警戒區影響範圍，師生共77人已於上午9點完成撤離，今天改採線上教學。

林欽榮副市長今早前往水情中心，並與區公所進行連線，掌握颱風動態及市府防汛應變作為。林欽榮已指示水利局及協力團隊隨時監控颱風動向，適時發佈預警及做好防汛整備，並通過多元管道向市民提供最新颱風訊息。

水利局說，高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區已發布土石流黃色警戒，經與區公所視訊確認目前已撤離521人，並持續進行撤離工作，同時國軍第八軍團上午11點支援45人10輛車輛辦理撤離。

水利局表示，為預防颱風造成災害，高雄市91座抽水站含截流站、13處車行地下道、112台預佈移動式抽水機組及25處滯洪池，皆已完成各項防汛準備，確保市民安全。

水利局說，中央氣象署昨天發布海上颱風警報後，水利局已在昨天下午6點進行預防性三級開設；農業部農村發展及水土保持署今天上午6點30分針對高雄市桃源區、茂林區、那瑪夏區、六龜區發布土石流黃色警戒，並對六龜區、茂林區發布大規模崩塌黃色警戒，市府隨即通報警戒區之區公所依規定啟動預防性撤離機制，並登載高雄市土石流暨大規模崩塌警戒應變系統2.0（https://drpess.geekers.tw/）。

水利局表示，市府隨時與中央保持聯繫警戒觀察最新雨勢狀況，另針對桃源國中因位於土石流警戒區影響範圍，市府教育局已通報學校進行撤離程序，經回報師生共77人已於上午9點完成撤離，今日課程改採線上教學。