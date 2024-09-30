「好市加倍券」10月登場 高雄11處市場夜市參與

經濟部為鼓勵民眾落實環保理念，10月起舉辦「好市加倍券」活動，擇定全台80多處特色市集，高雄有11處市場夜市參與，自備環保袋、杯等，即可用100元兌換「百元好市券」2張。

經濟部10月3日起連續4週舉辦「好市加倍券」活動，高雄有包括龍華市場、三民第一市場、武廟市場、哈囉市場、旗后觀光市場、光華夜市、六合夜市、蚵仔寮攤集場、忠孝夜市、南華觀光商圈夜市、鳳山青年夜市參與。

民眾在指定市集內消費，並自備環保袋、杯或餐具等環保用品，即可至服務台以新台幣100元兌換2張面額100元的好市券。好市券不可跨區使用，每人每日限領1份，使用期限至今年10月31日止，總數超過1萬份，發完為止。

高雄市經發局新聞稿表示，高雄傳統市場的服務項目不僅有傳統小吃、冷熱飲、熱炒、異國料理等，還提供修鞋、美容、流行服飾等服務，透過經濟部舉辦的「好市加倍券」，不僅鼓勵民眾在日常生活中做環保，更能刺激消費。

光華夜市管委會主委顏永峻說，樂見環保活動與市場消費結合，夜市攤商這次也提前做足準備，迎接這波商機。「好市加倍券」活動可讓環保加倍、商機加倍。

經發局指出，經濟部「好市加倍券」活動10月起連續4週辦理，傳統市場活動時間自10月3日起，夜市活動自10月4日起，完整參與活動市集名單及活動時間等資訊，可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁等。