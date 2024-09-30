颱風來襲陳其邁視察本和里滯洪池 民眾攔路求「挖深一點」

颱風「山陀兒」強度不斷增強、路徑不斷西修調整，氣象署已發布海上、陸上颱風警報。高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪池。陳其邁說，高雄大約在中午十二點會進入陸上警報的警戒區域，目前山陀兒颱風路徑往西走，像是47年前重創高雄的賽洛瑪颱風，高市府已與國軍加速土石流警戒區域人員保全撤離，也提早針對市區可能淹水區域做好整備。

陳其邁離開本和里滯洪池後，又轉往附近的大樓去視察防颱整備，兩名婦人熱情拉住陳其邁向他問好，央求他「滯洪池要挖深一點」，陳其邁說，中央已編列相關預算，婦人又拜託他，「說真的，一定要挖深一點」，陳其邁點頭答允，婦人連聲道謝。

今年7月25日凱米颱風來襲，造成三民區本和里滯洪池滿溢。陳其邁說，凱米颱風超越莫拉克風災時的強降雨，達到2500毫米，這次山陀兒颱風預估的雨量約800毫米，但「還是要小心、提早做好準備」，昨天水利局及區域排水相關機關回報，滯洪池、水閘門、排水設施，都維持正常運作，他已提醒工務局要針對鷹架、廣告招牌加強巡查。

陳其邁說，高雄在今天中午約十二時，就會進入陸上警報的警戒區域，屆時高市府災害應變中心會一級開設，目前看起來颱風路徑往西走，「越往西走，對高雄的威脅、不論風雨都會愈大」，預估雨量山區會達到800毫米左右，過去高雄大家心裡都有記憶，就是賽洛瑪颱風「我們很擔心，再往西移，就會從屏東、高雄之間登陸，屆時風雨都會比較強大」。

陳其邁表示，根據農業部農水署的土石流警戒區域，總共有68條土石流警戒區，及2個大規模崩塌的防治警戒，總共保全對象共1547人，按照高雄市的標準作業程序，一旦進入黃色警戒，會採取強制撤離措施，目前正加速人員保全撤離，「很感謝國軍從上午六點多就進入作業程序」。

陳其邁說，因應上次凱米颱風強降雨造成高雄低窪地區，之前在市區或區域排水比較有可能造成積淹水的區域，已從昨天開始進行水閘門、抽水馬達，側溝、河川疏濬工作。