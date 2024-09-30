颱風來襲陳其邁視察本和里滯洪池 民眾攔路求「挖深一點」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天上午到三民區視察大樓的防颱整備，兩名婦人熱情拉住陳其邁，向他問好並央求「滯洪池要挖深一點」。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今天上午到三民區視察大樓的防颱整備，兩名婦人熱情拉住陳其邁，向他問好並央求「滯洪池要挖深一點」。記者王勇超／攝影

颱風「山陀兒」強度不斷增強、路徑不斷西修調整，氣象署已發布海上、陸上颱風警報。高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪池。陳其邁說，高雄大約在中午十二點會進入陸上警報的警戒區域，目前山陀兒颱風路徑往西走，像是47年前重創高雄的賽洛瑪颱風，高市府已與國軍加速土石流警戒區域人員保全撤離，也提早針對市區可能淹水區域做好整備。

陳其邁離開本和里滯洪池後，又轉往附近的大樓去視察防颱整備，兩名婦人熱情拉住陳其邁向他問好，央求他「滯洪池要挖深一點」，陳其邁說，中央已編列相關預算，婦人又拜託他，「說真的，一定要挖深一點」，陳其邁點頭答允，婦人連聲道謝。

今年7月25日凱米颱風來襲，造成三民區本和里滯洪池滿溢。陳其邁說，凱米颱風超越莫拉克風災時的強降雨，達到2500毫米，這次山陀兒颱風預估的雨量約800毫米，但「還是要小心、提早做好準備」，昨天水利局及區域排水相關機關回報，滯洪池、水閘門、排水設施，都維持正常運作，他已提醒工務局要針對鷹架、廣告招牌加強巡查。

陳其邁說，高雄在今天中午約十二時，就會進入陸上警報的警戒區域，屆時高市府災害應變中心會一級開設，目前看起來颱風路徑往西走，「越往西走，對高雄的威脅、不論風雨都會愈大」，預估雨量山區會達到800毫米左右，過去高雄大家心裡都有記憶，就是賽洛瑪颱風「我們很擔心，再往西移，就會從屏東、高雄之間登陸，屆時風雨都會比較強大」。

陳其邁表示，根據農業部農水署的土石流警戒區域，總共有68條土石流警戒區，及2個大規模崩塌的防治警戒，總共保全對象共1547人，按照高雄市的標準作業程序，一旦進入黃色警戒，會採取強制撤離措施，目前正加速人員保全撤離，「很感謝國軍從上午六點多就進入作業程序」。

陳其邁說，因應上次凱米颱風強降雨造成高雄低窪地區，之前在市區或區域排水比較有可能造成積淹水的區域，已從昨天開始進行水閘門、抽水馬達，側溝、河川疏濬工作。

陳其邁說，今天所在的本和里滯洪池，在上次凱米颱風也是受災較嚴重的區域，提醒住戶要注意水閘門能隨時因應需要、提早關閉，如果地下室有車輛，市區有多處免費地點讓民眾移車。

颱風「山陀兒」來襲，高雄市長陳其邁今早前往視察三民區大樓的防颱整備。記者王勇超／攝影
颱風「山陀兒」來襲，高雄市長陳其邁今早前往視察三民區大樓的防颱整備。記者王勇超／攝影
颱風「山陀兒」來襲，高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪池，聽取水利局防颱簡報。記者王勇超／攝影
颱風「山陀兒」來襲，高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪池，聽取水利局防颱簡報。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁與多位市議員今天上午前往三民區視察本和里滯洪池。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁與多位市議員今天上午前往三民區視察本和里滯洪池。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪池，聽取水利局防颱簡報。記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪池，聽取水利局防颱簡報。記者王勇超／攝影

山陀兒颱風 滯洪池 陳其邁

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