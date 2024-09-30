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颱風山陀兒來襲 台電加派人力進駐恆春小琉球
中央氣象署發布颱風山陀兒陸上颱風警報，屏東及恆春半島列首波警戒範圍，台電屏東區營業處今天加派人力及機具進駐恆春、小琉球及沿海鄉鎮，全面戒備。
依中央氣象署資料，颱風山陀兒今天上午10時中心位置在鵝鑾鼻南南東方約220公里處，以每小時9公里速度，向西北西進行。總雨量預測屏東平地300至500毫米、山區則可達500至800毫米。陣風達6至7級，且越晚風越大。
台電屏東區營業處今天發布新聞稿指出，颱風對屏東及恆春半島將構成威脅，沿海地區要防範颱風造成的豪大雨，針對恆春、小琉球、林邊及佳冬等地區，投入人力及機具提前進駐待命，除原有巡修班外，再增加178名支援人力投入搶修，全力戒備嚴正以待。
台電屏東區營業處表示，再生能源設置者加強巡查及加固發電設備，沿海養殖漁業則檢查備用水閘門、發電機等功能，提醒商家廣告招牌加裝漏電斷路器，以免遇雨潮濕漏電。
另外，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，呼籲民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝，如遇電線掉落與外露，可通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。
台電表示，若發生停電事故，民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，不便使用網路者，可打1911客服專線或屏東區處停電通報電話08-7322111。
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