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颱風山陀兒逼近 高雄市災變中心中午一級開設

中央社／ 高雄30日電

中央氣象署凌晨發布中颱山陀兒陸上颱風警報，高雄市陳其邁今天上午到本和里滯洪池視察防颱，他表示中午12時高雄颱風災變中心將提升為一級開設，山區1547人正在保全撤離。

陳其邁接受媒體聯訪表示，高雄市山陀兒颱風災害應變中心中午12時將提升為一級開設，目前颱風路徑預估往西走，將帶來更大威脅，山區雨量高。今天上午高雄市發布68條土石流黃色警戒及2個大規模崩塌黃色警戒區，警戒對象1547人，目前正在加速人員保全撤離，國軍一早也給予協助。

陳其邁也提醒，上次颱風凱米曾受災區域民眾，這次也要做好防颱準備，多注意水閘門等防颱措施，必要時關閉減少損失，地下室車輛有需要可移往市區免費停車地點停放。市府也完成防颱整備工作及加強工地巡查等。

中央氣象署凌晨已發布中度颱風山陀兒陸上颱風警報，氣象署今天最新預估，山陀兒影響台灣最明顯時間，將從明天到10月3日上半天。

山陀兒颱風 陳其邁 高雄市

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