快訊

流通商戰／百貨周年慶開跑 業界緊盯「晴雨表」戰績

美對台史上最大筆軍援！白宮宣布 拜登批准對台軍援5.67億美元

總預算卡關…卓韓咖啡會後 朝野將再餐敘能化解僵局？

颱風山陀兒接近 高市府籲農民加強防範注意安全

中央社／ 高雄30日電

依交通部中央氣象署預報，高雄市今天起到10月2日受颱風山陀兒影響，有局部強風大雨及豪雨發生機率，高市府農業局提醒農民留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全。

農業局發布新聞稿表示，為降低颱風影響，二期水稻應適時收穫；另正值紅豆播種期，須多留意天氣資訊，適時播種。蓮霧園如果進入催花期，必要時應卸下黑網待颱風遠離後再覆蓋。

農業局說，香蕉、番石榴、木瓜與棗樹等應加強固定枝條，適度修剪並清理殘枝。適逢收穫期的蔬菜及香蕉、木瓜及番石榴等，屆採收期應儘速採收。農業設施要加強固定，如正值開花結果期棗園須多注意。

此外，農業局呼籲農民多注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，減少農作物災害及財產損失。

農業局表示，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農民可多利用高雄農來訊了解最新作物防災資訊，掌握近期高雄地區農業氣象，做好防範。如果因颱風造成農作物損失，可通報當地區公所。

農民 颱風

延伸閱讀

影／山陀兒颱風來襲 青蔥價格上揚 宜蘭三星蔥農忙搶收

山陀兒颱風 屏東縣宣布30日恆春等6鄉鎮下午停班停課

中颱山陀兒恐南進東出 天氣風險：跟夏天颱風路徑大相逕庭

台東颱風災變中心1級開設 饒慶鈴和多名鄉長在國外

相關新聞

山陀兒來襲高雄山區加強警戒 高市：土石流黃色警戒撤離521人

山陀兒颱風進逼台灣，高市水利局說，高雄市受山陀兒颱風及其外圍環流影響主要降雨時間為9月30日至10月2日，山區預估總累積...

颱風來襲陳其邁視察本和里滯洪池 民眾攔路求「挖深一點」

颱風「山陀兒」強度不斷增強、路徑不斷西修調整，氣象署已發布海上、陸上颱風警報。高雄市長陳其邁今早前往視察三民區本和里滯洪...

高市行人事故率下降3成 警挑重點區推2階執法明上路

為防治行人事故，高市警局交通大隊今年8月12日起至9月30日啟動「路口不停讓行人」專案執法，期間共發生35件事故，比去年...

颱風山陀兒來襲 台電加派人力進駐恆春小琉球

中央氣象署發布颱風山陀兒陸上颱風警報，屏東及恆春半島列首波警戒範圍，台電屏東區營業處今天加派人力及機具進駐恆春、小琉球及...

屏東崁頂鄉長、鄉代遭罷免 未送連署名冊、連署人不足不成立

屏東縣崁頂鄉鄉民不滿生命紀念館回饋金發放，7月提案罷免鄉長廖國富；8月有鄉民提案罷免鄉民代表王國鑑。屏縣選委會指出，廖國...

陳吉仲父母鑽石婚 四代同堂

屏東縣政府昨辦重陽節敬老系列活動鑽石婚表揚大會，今年有31對阿公阿嬤佳偶獲表揚，農業部前部長陳吉仲父母親陳正雄、洪來金，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。