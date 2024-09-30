颱風山陀兒接近 高市府籲農民加強防範注意安全
依交通部中央氣象署預報，高雄市今天起到10月2日受颱風山陀兒影響，有局部強風大雨及豪雨發生機率，高市府農業局提醒農民留意最新天氣資訊，做好田間排水並注意採收安全。
農業局發布新聞稿表示，為降低颱風影響，二期水稻應適時收穫；另正值紅豆播種期，須多留意天氣資訊，適時播種。蓮霧園如果進入催花期，必要時應卸下黑網待颱風遠離後再覆蓋。
農業局說，香蕉、番石榴、木瓜與棗樹等應加強固定枝條，適度修剪並清理殘枝。適逢收穫期的蔬菜及香蕉、木瓜及番石榴等，屆採收期應儘速採收。農業設施要加強固定，如正值開花結果期棗園須多注意。
此外，農業局呼籲農民多注意田間排水、做好各項防災準備、注意風雨後肥培管理及病蟲害防治，減少農作物災害及財產損失。
農業局表示，未來將持續注意相關天氣變化及農損情況，農民可多利用高雄農來訊了解最新作物防災資訊，掌握近期高雄地區農業氣象，做好防範。如果因颱風造成農作物損失，可通報當地區公所。
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