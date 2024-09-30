屏東崁頂鄉長、鄉代遭罷免 未送連署名冊、連署人不足不成立

屏東縣崁頂鄉鄉民不滿生命紀念館回饋金發放，7月提案罷免鄉長廖國富；8月有鄉民提案罷免鄉民代表王國鑑。屏縣選委會指出，廖國富罷免案領銜人未在9月23日截止前將連署人名冊送進選委會，依法不受理；王國鑑案因連署人數不足，領銜人未於期限9月29日前補提不足人數，宣告不成立。

屏東縣崁頂鄉生命紀念館一波多折，2018年破土後直到2021年鄉長補選後才動工，去年9月啟用，回饋金發放引發地方爭論不休。

今年7月19日罷免鄉長廖國富提案領銜人吳姓男子，送交123人簽名提議人名冊到屏東縣選委會，當時吳批，鄉長對納骨堂回饋金遲不執行，沒有擔當，應下台；8月1日有鄉民提案罷免鄉民代表王國鑑，提出罷免三大理由，無心地方服務，承諾一再跳票。無心監督民意所託，背離選區民意。面對反對聲音，經常使用暴力及恐嚇言論等，造成地方對立，地方建設及服務空轉。

根據公職人員選舉罷免法規定，罷免三階段，提議、連署、罷免。縣選委會指出，廖國富罷免案領銜人未在9月23日截止前將連署人名冊送進選委會，依選罷法第80條第3項不予受理；王國鑑罷免案因連署人人數不足，選委會函請領銜人在9月20到29日補提不足人數，29日前未補提，依選罷法第83條第2條宣告不成立。兩案將提選委會委員會審議處理。