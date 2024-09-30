聽新聞
0:00 / 0:00
陳吉仲父母鑽石婚 四代同堂
屏東縣政府昨辦重陽節敬老系列活動鑽石婚表揚大會，今年有31對阿公阿嬤佳偶獲表揚，農業部前部長陳吉仲父母親陳正雄、洪來金，今年結褵一甲子也是表揚31對之一，陳吉仲從台中返家與會，家中四代同堂；婚齡最久是結婚73年林文選、林張換，分別高齡95歲及97歲長輩，現場溫馨幸福滿滿。
縣長周春米說，牽手60年令人感動，來自萬丹鄉、農業部前部長陳吉仲的爸爸媽媽也非常棒，培育出屏東之光。希望大家把這樣的家庭能量發揮極致，成為社會安定力量。
陳吉仲的雙親85歲陳正雄、83歲洪來金獲表揚，他說，父母親感情很好，他和哥哥、妹妹陪伴參加，父母有8個孫子，並且當「阿祖」，四代同堂。
屏東市84歲洪鳳福與83歲黃鶴走過64個年頭，育有兩女兩子，洪鳳福年輕時與朋友合夥種毛豆銷日，每天早出晚歸，黃鶴負責兒女及丈夫生活大小事，如今過著退休生活，黃鶴笑說，夫妻間愈吵感情愈好，生活溫馨又逗趣。
社會處表示，為讓平均年齡超過80歲佳偶重溫當年結婚時喜悅，活動前聘請攝影師和化妝師到府幫拍婚紗照，表揚大會頒贈鑽石婚證書及獎牌，邀請子孫全家見證幸福時刻。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言