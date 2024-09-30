陳吉仲父母鑽石婚 四代同堂

屏東縣政府昨辦重陽節敬老系列活動鑽石婚表揚大會，今年有31對阿公阿嬤佳偶獲表揚，農業部前部長陳吉仲父母親陳正雄、洪來金，今年結褵一甲子也是表揚31對之一，陳吉仲從台中返家與會，家中四代同堂；婚齡最久是結婚73年林文選、林張換，分別高齡95歲及97歲長輩，現場溫馨幸福滿滿。

縣長周春米說，牽手60年令人感動，來自萬丹鄉、農業部前部長陳吉仲的爸爸媽媽也非常棒，培育出屏東之光。希望大家把這樣的家庭能量發揮極致，成為社會安定力量。

陳吉仲的雙親85歲陳正雄、83歲洪來金獲表揚，他說，父母親感情很好，他和哥哥、妹妹陪伴參加，父母有8個孫子，並且當「阿祖」，四代同堂。

屏東市84歲洪鳳福與83歲黃鶴走過64個年頭，育有兩女兩子，洪鳳福年輕時與朋友合夥種毛豆銷日，每天早出晚歸，黃鶴負責兒女及丈夫生活大小事，如今過著退休生活，黃鶴笑說，夫妻間愈吵感情愈好，生活溫馨又逗趣。

社會處表示，為讓平均年齡超過80歲佳偶重溫當年結婚時喜悅，活動前聘請攝影師和化妝師到府幫拍婚紗照，表揚大會頒贈鑽石婚證書及獎牌，邀請子孫全家見證幸福時刻。