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畜禽產品展售買氣熱 周春米：輔導業者創造ESG再生能源

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今在縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，縣長周春米（右）走訪攤位，萬丹丹醇鮮乳。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今在縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，縣長周春米（右）走訪攤位，萬丹丹醇鮮乳。記者劉星君／攝影

屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今邀集屏東縣黑豬產業、內埔鄉毛豬產銷班第3班、屏東縣養雞協會、優質乳牛場，在縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，縣長周春米到場行銷推廣並表示，智慧與淨零農業將是未來趨勢，縣府團隊持續輔導在地業者積極打造ESG淨零牧場。

今日畜禽產品推廣活動，周春米也與聞香閣主廚一同烹煮黑豬肉料理，香味四溢，除了有來自縣內畜禽產品美食攤位外，還有土雞、雞蛋、香腸促銷活動，吸引鄉親攜家帶眷排隊購買。

周春米說，屏東畜牧業不論產量與質都是全國領先，今日結合在地黑豬與酪農業者到場設攤，讓鄉親吃到最在地、最新鮮以及碳足跡業最少的食材，未來縣府團隊將輔導在地產業，將沼氣轉化為可用熱能及電能，期待業者們追隨時代潮流，創造更多ESG再生能源。

周春米說，面對明2025年「台紐經濟合作協定」全面實施，屏東縣已有因應政策，除推廣屏東縣畜禽產業外，也與酪農戶共同推出在地品牌「阿猴鮮乳」，價格親民與最在地的乳源，一上市受鄉親喜愛，未來持續與屏東農友們一起努力，提升產品競爭力。

農業處表示，本次參加展售活動商家眾多，其中內埔地區農會毛豬產銷班第三班所培育的「六堆黑豬」，口感Q彈油香四溢，代表屏東客家文化精神傳承，2023年得到「全國十大績優農業產銷班」的殊榮。

黑豬達人李榮春獲經濟部第19屆新創事業獎-微型企業組金質獎、ESG環境友善類中小企業獎，所成立的「畜穀農產有限公司」，販售溫暖美味的肉燥飯、燒肉飯等料理，目前也新開發「Odiva 平埔黑豬」品牌常溫即食包等產品，傳遞職人匠心精神的使命。

東寶黑豬肉棧是縣內老牌經營有成的店家，深受全台灣知名餐廳及大飯店的青睞；阿猴鮮乳是由縣府團隊協助媒合酪農與乳品公司成立新品牌，主打優質親民價格，吸引消費者嘗鮮，超市販售造成熱銷。

屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今在縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，東寶黑豬肉棧是縣內老牌經營有成的店家，深受全台知名餐廳及大飯店青睞。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今在縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，東寶黑豬肉棧是縣內老牌經營有成的店家，深受全台知名餐廳及大飯店青睞。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今在縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，縣長周春米（右一）走訪每個攤位，內埔毛豬產銷班第三班。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今在縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，縣長周春米（右一）走訪每個攤位，內埔毛豬產銷班第三班。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，縣長周春米（左二）走訪每個攤位，阿猴鮮乳是縣府團隊協助媒合酪農與乳品公司成立新品牌。記者劉星君／攝影
屏東縣政府推廣在地特色畜禽產品，今縣民公園舉辦「屏東縣畜禽產品推廣活動」，縣長周春米（左二）走訪每個攤位，阿猴鮮乳是縣府團隊協助媒合酪農與乳品公司成立新品牌。記者劉星君／攝影

周春米 屏東縣政府 豬肉

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