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機艙視角曝光！虎航降落小港機場鼻輪故障 旅客抱怨等不到接駁車

聯合報／ 記者王勇超劉星君／高雄即時報導
虎航一架從澳門飛高雄的322班機，今天中午12時09分在高雄國際機場落地後，因鼻輪故障，一度暫停在滑行道，機務派人在現場維修鼻輪後，用拖車協助脫離。圖／讀者提供
虎航一架從澳門飛高雄的322班機，今天中午12時09分在高雄國際機場落地後，因鼻輪故障，一度暫停在滑行道，機務派人在現場維修鼻輪後，用拖車協助脫離。圖／讀者提供

虎航一架322班機今中午12時09分從澳門飛到高雄，在高雄國際機場落地後因鼻輪故障，跑道一度暫停起降超過1小時。旅客下機後抱怨連連，有旅客說，虎航讓旅客在飛機上空等，「為什麼不趕快派車來接人」也沒提到如何補償。高雄機場說，這次事件總計影響國際線道、離站13班，人數2315人。虎航說，對當班旅客及高雄機場營運出現不便，致上最誠摯的歉意。

高雄國際機場表示，虎航一架從澳門飛高雄的322班機，今天中午12時09分在高雄國際機場落地後，因鼻輪故障，無法立即接靠拖車滑行，一度暫停在滑行道，機務派人在現場維修鼻輪後，用拖車協助脫離，跑道因此暫停起降。

高雄國際機場說，原本預定自12時40分至14時10分，關閉跑道1個半小時，但最後在13時52分就提早開放跑道，總計影響國際線到、離站13班，人數2315人。

虎航的旅客出境後，不少人在機場抱怨連連。一名乘客說，飛機停止前，有聽到急煞「碰」一聲巨響。另名旅客氣呼呼說，虎航讓旅客在飛機上空等，「為什麼不趕快派車來接人」，而且向虎航工作人員詢問補償事宜，都未獲回應。

台灣虎航表示，今天IT322航班落地高雄機場後，因鼻輪轉向出現異常在滑行道上無法前進，已請機務協助拖機，造成當班旅客及高雄機場營運出現不便，台灣虎航致上最誠摯的歉意。

針對旅客抱怨為何不派車接人，虎航說，是因為高雄機場考量安全因素，航空公司只能配合。

虎航一架322班機今中午12時09分從澳門飛到高雄，在高雄國際機場落地後因鼻輪故障，一度暫停在滑行道。圖／讀者提供
虎航一架322班機今中午12時09分從澳門飛到高雄，在高雄國際機場落地後因鼻輪故障，一度暫停在滑行道。圖／讀者提供
虎航一架從澳門飛高雄的322班機，今天中午12時09分在高雄國際機場落地後，因鼻輪故障，一度暫停在滑行道，機務派人在現場維修鼻輪後，用拖車協助脫離。圖／讀者提供
虎航一架從澳門飛高雄的322班機，今天中午12時09分在高雄國際機場落地後，因鼻輪故障，一度暫停在滑行道，機務派人在現場維修鼻輪後，用拖車協助脫離。圖／讀者提供

台灣虎航 機場

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