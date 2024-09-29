「酒空迷航」多酒客脫序惹民怨 高市：非官方活動「只助行銷」

高雄市不少酒吧、夜店集中在新興區，周末期間，民間公司串聯50家相關業者推出「盛SHOT光年」酒空迷航系列活動，市府觀光局發新聞稿及透過觀光網站協助宣傳，但昨晚發生多起酒客脫序舉動，鄰近住戶抱怨不得安寧，警方也疲於奔命，外界負評不斷。高市觀光局澄清，此活動是民間舉辦，市府僅協助行銷，非官方主導，已建議主辦單位改善。

「盛SHOT光年」今年邁入第3年，共有40家酒吧及餐酒館參與系列活動。高市觀光局宣傳指出，今年盛Shot光年酒空迷航28、29日在大高雄登場，4千張門票秒殺完售，共匯集超過高雄40家特色酒吧、居酒屋及餐酒館，28日舉辦酒精路跑、29日於駁二藝術特區辦理酒空市集派對，50間店家參與。

高市觀光局活動昨日發新聞稿，也透過高雄旅遊網對外宣傳。豈料，昨夜多處酒吧及餐酒館出現酒客排隊吵鬧、醉臥馬路等亂象，一夜多起，鄰近酒吧的居民被吵到受不了報警，抱怨脫序酒客嚴重影響社區安寧。

觀光局說明，接獲居民投訴特定店家人潮眾多喧嘩問題，除第一時間要求活動主辦方、店家及相關單位積極管理顧客秩序，亦積極掌握店家因應改善情形，警察局亦迅速派員到場協助，進行相關勸導工作。

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