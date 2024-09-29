最狂街頭天文...1500人湧入佳樂水 清晨4點半冒雨追紫金山彗星
2024年度最亮彗星「紫金山彗星」，屏東縣政府被天文人狂讚「超猛」，今清晨4點半，在台灣屏東最南端「佳樂水風景區」舉辦「街頭天文」。不到清晨4點，1500多人報名民眾湧入，協辦的屏東縣天文協會與台北市天文協會直呼「民眾比縣府更瘋狂」。雖然颱風山陀兒來襲，會場下雨，雨後夜空，民眾直呼「屏東星空，美到讓人驚豔！」
屏東縣政府本次「街頭天文」原只安排5隻望遠鏡，預期服務50至150名，因清晨4點半辦理觀測體驗不易，但不到10天的報名期程，竟超出529組共1521位民眾報名，最後緊急情商屏東縣天文協會、台北市天文協會、台南市天文協會與台灣親子觀星會共襄盛舉，總計提供超過40多隻望遠鏡，方便民眾觀測，創下屏東縣內街頭天文活動，最多天文協會參與、提供最多望遠鏡、服務最多人次與最狂清晨舉辦的多項紀錄。
紫金山彗星亮度目前大約三等，只比二等星的北極星稍微暗，但因颱風山陀兒侵台，各縣市均未能順利觀測，但佳樂水有暗空優勢，民眾雨後三度見到璀璨澄澈夜空，更順利觀測木星與月球，更有昴宿星團、英仙座雙星團與仙女座大星系等，讓民眾驚喜獲得意外收穫。
紫金山彗星預計在今年9月28日經過近日點，並在10月12日最接近地球，未來最適合觀測的時間是10月12日過後大約5到15天之間。屏東縣政府表示，雖然今天上千人未能順利觀測到紫金山彗星，但仍可在10月夕陽西下後，在屏東西海岸嘗試觀測。
屏東縣內首次「清晨四點半看彗星」的活動，被各界天文人讚許為「超有Guts」，創下屏東街頭天文人數的紀錄，未來10月17日在屏東市幸福公園安排有「街頭天文」觀測「超級月亮」的活動，屆時歡迎民眾來感受「最亮滿月」的壯麗威力。更多活動訊息請至屏東縣政府交通旅遊處官網(https://www.pthg.gov.tw/traffic/Default.aspx)、屏東GO好玩官方臉書、屏東GO好玩APP查詢。。
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