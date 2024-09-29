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陳吉仲父母親結縭一甲子四代同堂 屏縣府表揚鑽石婚

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府今表揚鑽石婚，今年表揚中婚齡最高林文選、林張換佳偶，分別為高齡95歲及97歲的長輩，結婚73年。記者劉星君／攝影
屏東縣政府今表揚鑽石婚，今年表揚中婚齡最高林文選、林張換佳偶，分別為高齡95歲及97歲的長輩，結婚73年。記者劉星君／攝影

屏東縣政府慶祝結縭60年以上佳偶，今辦重陽節敬老系列活動鑽石婚表揚大會，今年有31對阿公阿嬤佳偶獲表揚，農業部前部長陳吉仲父母親陳正雄、洪來金，今年結褵一甲子也是表揚31對之一，陳吉仲從台中返家與會，家中四代同堂。

屏東縣長周春米說，今天很開心和屏縣31對鑽石婚佳偶慶祝鑽石婚，表揚他們對婚姻和家庭的貢獻，牽手60年令人感動、相當羨慕，也值得大家學習。來自萬丹鄉、農業部前部長陳吉仲的爸爸媽媽也非常棒，培育出屏東之光，祝福今天接受表揚的佳偶們身體健康、闔家平安，希望大家都能把這樣的家庭能量發揮到極致，成為社會安定力量。

縣府社會處表示，為讓平均年齡超過80歲佳偶們重溫當年結婚時甜蜜喜悅，在活動前聘請攝影師和化妝師到府幫阿公阿嬤拍攝婚紗照，並於表揚大會當日頒贈鑽石婚證書及獎牌，邀請子孫全家大小一起出席，見證幸福時刻。

拍攝婚紗照時，長輩們很欣喜，一開始還有點不敢相信如此慎重，但在化妝師開始化妝時，便露出害羞又期待的表情，頻說「裝扮起來真美/真緣投！」，阿公阿嬤都忍不住為對方獻上輕輕一吻，如同回到當初結婚的感覺。

今年表揚中婚齡最高林文選、林張換佳偶，分別為高齡95歲及97歲的長輩，民國40年結婚，育有4子2女，夫妻倆一生從事務農工作，辛勤為家庭付出，扶養子女長成，目前四代同堂，家庭幸福美滿，子孫們個個孝順。

84歲的洪鳳福與83歲的黃鶴攜手走過64個年頭，兩人育兩女兩子，洪鳳福年輕時與朋友合夥種植毛豆外銷日本，每天早出晚歸辛苦，而黃鶴則在家照顧家庭，負責兒女及丈夫生活大小事，如今過著退休生活，兩人相處逾60年，每天仍吵吵鬧鬧，黃鶴笑說，小事情鬥嘴不斷，越吵感情越好，生活溫馨又逗趣。

農業部前部長陳吉仲的父母親今獲表揚，陳吉仲得父母親85歲陳正雄、83歲洪來金，兩人育2子1女，陳吉仲說，父母親感情很好，鄉下食衣住行都一起，兩人相處起來就很好玩，他和哥哥、妹妹一起陪父母參加，父母有8個孫子，當「阿祖」，四代同堂。

屏縣府表示，細數每對佳偶愛小故事發現，夫妻倆結褵逾一甲子秘訣是多關心對方，欣賞對方的優點、學習包容與體諒，看似簡單的道理，卻是多數鑽石佳偶維持婚姻的方法，他們用一生力行，難能可貴。

屏東市84歲的洪鳳福（前排右一）與83歲的黃鶴（前排右二）結婚64年，兩人小事情鬥嘴不斷，越吵感情越好，生活溫馨又逗趣，今天接受縣府鑽石婚表揚，家人出席分享喜悅。記者劉星君／攝影
屏東市84歲的洪鳳福（前排右一）與83歲的黃鶴（前排右二）結婚64年，兩人小事情鬥嘴不斷，越吵感情越好，生活溫馨又逗趣，今天接受縣府鑽石婚表揚，家人出席分享喜悅。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排左二）今表揚鑽石婚，農業部前部長陳吉仲（後排左三）的父母親陳正雄（前排右三）、洪來金（前排右二）結婚60年，兒孫滿堂，接受表揚。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排左二）今表揚鑽石婚，農業部前部長陳吉仲（後排左三）的父母親陳正雄（前排右三）、洪來金（前排右二）結婚60年，兒孫滿堂，接受表揚。記者劉星君／攝影

父母 陳吉仲

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