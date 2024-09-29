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山陀兒颱風發布海警 高市海洋局呼籲漁民作好防颱整備

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
山陀兒颱風進逼台灣，高雄市政府在彌陀區養殖漁業生產區的舊港橋旁佈設抽水機。記者王勇超／翻攝
山陀兒颱風進逼台灣，高雄市政府在彌陀區養殖漁業生產區的舊港橋旁佈設抽水機。記者王勇超／翻攝

山陀兒颱風進逼台灣，中央氣象署今天已發布海上颱風警報。高市海洋局說，颱風的暴風圈很高機率侵襲台灣陸地，預計下周一（9月30日）至下周三（10月2日）影響高雄地區，並帶來豪大雨，為防範颱風可能造成的養殖漁業及漁船損失，呼籲漁民應隨時密切掌握颱風動態並進行防颱整備。

海洋局說，颱風將至，應儘早檢修養殖設施做好防汛措施，檢修備用發電機能否正常使用並添足用油，且務必巡檢漁電共生及建物太陽能板的結構安全、加強巡視水閘門、保持操作正常，調節性洩水。

必要時請於塭堤加設防護網，以減少魚塭溢堤或潰堤時，因養殖物流失而造成損失，並請視養殖物種做好相關預防措施，防止短時間強降雨造成魚塭鹽度、水質急速變化影響養殖物，提早做足防汛因應準備。

海洋局說，也要嚴防颱風可能對漁船帶來的災害，如遇緊急情況，應立即利用船上通信系統與附近電台或鄰近漁船聯繫，取得適時的救助。對於在港內避風的漁船，應繫緊纜繩，並做好相關避碰措施，以防強風造成纜繩斷裂，導致船隻漂流或船體因彼此碰撞而受損。

海洋局呼籲，切勿於颱風來襲期間，到海邊或港邊觀潮、釣魚，以免發生危險。颱風期間養殖漁民如有災損，請立即向在地區公所申報，並以拍照或錄影方式，標註日期保存證據，以利後續理賠申請。

高市海洋局呼籲漁民，颱風期間漁船應確實繫緊纜繩，以維護安全。記者王勇超／翻攝
高市海洋局呼籲漁民，颱風期間漁船應確實繫緊纜繩，以維護安全。記者王勇超／翻攝

颱風

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