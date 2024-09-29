高雄東照山祭孔扶鸞大典今登場　至聖先師嫡系子孫列席

高雄東照山關帝廟今天舉辦第11屆全國祭孔大典弘揚扶鸞文化暨節能宣導政策活動，結合傳統文化與現代節能理念，讓廟宇文化與環保意識互相融合。孔子第77代嫡系子孫孔德聖帶著宗族列席，更顯祭孔儀典的莊嚴，希望能藉此契機呼籲大眾實踐環保節能，愛護地球並延續先祖的智慧與德行。

東照山關帝廟今天同時迎來扶鸞與祭孔兩大聖典。扶鸞大會今天上午8時30分準時開壇，來自全國近百間以扶鸞濟世的宮廟，齊聚東照山大殿，扶鸞法會儀軌遵古制進行，一時間，鐘鼓齊鳴，伴隨著古樂的飄揚，扶孿生振筆疾書，揮毫寫錄關聖帝君的宣示，供世人遵循。

至聖先師2574周年誕辰祭典在今天上午10時進行，東照山關帝廟主委潘献有率委員會全體委員，陪伴孔子第77代嫡系子孫孔德聖及孔氏宗族列席，在司禮生就位後啟三通鼓、犒鐘、擂鼓。

接著初獻官由中華國際儒教會理事長吳雨文擔任、亞獻官由中華儒道釋鸞宗弘善協會理事長洪榮豐擔任、終獻官由東照山主委潘献有擔任，前內政部長余政憲參與團拜三獻後，全體向大成至聖先師孔子與儒盛世天尊拜壽行三跪九叩禮，儀式莊嚴肅穆。

孔德聖說，孔子2574周年誕辰祭典，今在東照山舉辦，令他非常感動，希望能延續先祖的智慧及德行。

東照山關帝廟主委潘献有說，廟方收藏大陸山東來台的一尊高220公分的孔子鎏金銅像，在數年前舉辦孔子法像安座，供大眾祭祀的因緣，同時於今日擴大舉辦祭孔典禮。

不少家長帶著孩子來參加祭孔儀式，而且還有數百位學子前來，爭相請求索取廟方此次為祭孔大典所訂製的「智慧筆」。