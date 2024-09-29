颱風要來了 陳其邁：高市水利局下午三級開設

「山陀兒」颱風增強為中度颱風，最快今晚發布陸上颱風警報。高雄市長陳其邁指出，根據中央氣象署估算，此次颱風，預估平地最高雨量400毫米、山區600毫米，水利局今天下午三級開設，預作防颱準備。

市長陳其邁今早參加正德佛堂園遊會，針對颱風動態受訪表示，據中央氣象署估算，暴風圈會進入整個台灣地區，主要是沿著東海岸北上；高雄平地雨量估算為200到400毫米，山地區域400到600毫米左右。

陳其邁說，他指示水利局，有關抽水機及水閘門設備今天務必完成巡檢，另請區公所留意沙包準備、大樓以及社區水閘門整備。工務局也要巡查公共建築及民間建築工地，以防鷹架或招牌倒塌。

陳其邁表示，只要農水署發布黃色土石流警戒，市府將強制撤離，確保民眾安全；市府大概在明天凌晨或早上，隨陸警發布做一級防汛開設，今天下午已經請水利局三級開設。