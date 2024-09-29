颱風山陀兒逼近 往返小琉球船班10月1日起停航2天

颱風「山陀兒」影響逼近，屏東縣東港、鹽埔碼頭往返小琉球各船運公司今天陸續宣布，考量航行安全，10月1日及10月2日全天停航，10月3日視海況決定復航與否。

屏東縣東港、鹽埔碼頭往返小琉球的船公司，包含東琉線聯營處、泰富航運、藍白航運及公船琉興公司，今天一早陸續宣布，東琉線海域受颱風外圍環流影響，預期海象不佳，考量航行安全，10月1、2日全天停航，10月3日視海象另行公告。

另外，琉興公司表示，9月30日晚間2個航次也將停航，分別為小琉球晚間6時航次、東港晚間6時45分航次。

鹽埔碼頭往返小琉球的船公司聯營處、大福航運，也因10月1、2日風速及浪高達停航標準，公告全天停航，10月3日視海象而定。

中央氣象署今天上午發布輕度颱風「山陀兒」海上颱風警報，提醒巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備；「山陀兒」持續增強，不排除今天深夜至明天清晨發布陸上颱風警報。

氣象署表示，10月1、2日是受到颱風影響最明顯時間，各地有雨，北部、東半部、恆春半島、中部山區有明顯雨勢，預估10月3日「山陀兒」才會逐漸離開。