影／山陀兒颱風逼近 高市水利局全力防汛「預留498萬噸滯洪量」

隨著山陀兒颱風路徑變化，氣象署預報本次颱風可能攜帶強降雨影響高雄，高市水利局全力進入防汛整備，今天將全面完成抽水站、抽水機布設及測試作業，滯洪池也已全數排空預留498萬噸的滯洪量，同時透過水利密網平台24小時監控降雨量及河川水位即時情形，即時防災應變。

水利局說，因應颱風來襲，市府刻正加強排水設施清疏工作，確保排水順暢，轄內91座抽水站含截流站、13處車行地下道、112台預布移動式抽水機組及25處滯洪池，將在今天完成各項防汛準備。

水利局表示，各抽水站及移動式抽水機也均已完成油料補充作業；經盤點尚有28台移動式抽水機待命機組，可供緊急調度或支援其他縣市防救災需求。