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影／山陀兒颱風逼近 高市水利局全力防汛「預留498萬噸滯洪量」
隨著山陀兒颱風路徑變化，氣象署預報本次颱風可能攜帶強降雨影響高雄，高市水利局全力進入防汛整備，今天將全面完成抽水站、抽水機布設及測試作業，滯洪池也已全數排空預留498萬噸的滯洪量，同時透過水利密網平台24小時監控降雨量及河川水位即時情形，即時防災應變。
水利局說，因應颱風來襲，市府刻正加強排水設施清疏工作，確保排水順暢，轄內91座抽水站含截流站、13處車行地下道、112台預布移動式抽水機組及25處滯洪池，將在今天完成各項防汛準備。
水利局表示，各抽水站及移動式抽水機也均已完成油料補充作業；經盤點尚有28台移動式抽水機待命機組，可供緊急調度或支援其他縣市防救災需求。
水利局說，本次山陀兒颱風在高雄山區仍有強降雨機率，一定要注意農村發展及水土保持署發布的土石流黃色及紅色警戒訊息，配合區公所提前撤離，以確保自身安全，同時颱風期間避免前往山區活動，以確保自身安全。
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