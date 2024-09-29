快訊

朱亞虎認罪！李文宗仍否認 京華城案2人行收賄罪收押理由曝光

「任天堂有瑪利歐」那PlayStation會想到誰？玩家曝：最有潛力剩它了

0050「72法則」6年本金翻一倍、20年推估10倍！ 夏綠蒂：即便每年買在股價高點也能賺錢

聽新聞
0:00 / 0:00

影／山陀兒颱風逼近 高市水利局全力防汛「預留498萬噸滯洪量」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高市水利局應颱風來襲，在美濃橋預佈移動式抽水機組。記者王勇超／翻攝
高市水利局應颱風來襲，在美濃橋預佈移動式抽水機組。記者王勇超／翻攝

隨著山陀兒颱風路徑變化，氣象署預報本次颱風可能攜帶強降雨影響高雄，高市水利局全力進入防汛整備，今天將全面完成抽水站、抽水機布設及測試作業，滯洪池也已全數排空預留498萬噸的滯洪量，同時透過水利密網平台24小時監控降雨量及河川水位即時情形，即時防災應變。

水利局說，因應颱風來襲，市府刻正加強排水設施清疏工作，確保排水順暢，轄內91座抽水站含截流站、13處車行地下道、112台預布移動式抽水機組及25處滯洪池，將在今天完成各項防汛準備。

水利局表示，各抽水站及移動式抽水機也均已完成油料補充作業；經盤點尚有28台移動式抽水機待命機組，可供緊急調度或支援其他縣市防救災需求。

水利局說，本次山陀兒颱風在高雄山區仍有強降雨機率，一定要注意農村發展及水土保持署發布的土石流黃色及紅色警戒訊息，配合區公所提前撤離，以確保自身安全，同時颱風期間避免前往山區活動，以確保自身安全。

高市水利局應颱風來襲，在三民市場預佈移動式抽水機組。記者王勇超／翻攝
高市水利局應颱風來襲，在三民市場預佈移動式抽水機組。記者王勇超／翻攝
應颱風來襲，高市水利局加強曹公新圳的清疏工作。記者王勇超／翻攝
應颱風來襲，高市水利局加強曹公新圳的清疏工作。記者王勇超／翻攝
山陀兒颱風路徑變化，高市水利局全力防汛，包括彌陀區東三抽水站（圖）在內的各抽水站都已完成測試及油料補充作業。記者王勇超／翻攝
山陀兒颱風路徑變化，高市水利局全力防汛，包括彌陀區東三抽水站（圖）在內的各抽水站都已完成測試及油料補充作業。記者王勇超／翻攝

強降雨 水利局 颱風

延伸閱讀

山陀兒颱風來襲…太平山遊樂區下午3點封園 社區步道5點封閉

山陀兒恐轉中颱 周二、周三最近台灣

山陀兒颱風生成…搜尋16年前失聯女登山客無果 搜尋隊伍明提前下徹

颱風山陀兒路徑西修「更靠近台灣」 東部這2天恐迎劇烈雨勢

相關新聞

屏東東港迎王登場 歡聲熱迎鄭大千歲

3年1科的屏東東港迎王平安祭典昨在鎮海公園沙灘「請王駕」（請水），會場萬頭攢動。下午3點31分東隆宮宣布本科「鄭」大千歲...

影／山陀兒颱風逼近 高市水利局全力防汛「預留498萬噸滯洪量」

隨著山陀兒颱風路徑變化，氣象署預報本次颱風可能攜帶強降雨影響高雄，高市水利局全力進入防汛整備，今天將全面完成抽水站、抽水...

長庚接手高市大同醫院 加薪無交集

高雄市立大同醫院經營權將由長庚醫療法人取代高雄醫學大學法人，護理師揚言易手後「一個都不留」，長庚昨天舉辦大同員工留任說明...

高雄大同醫院經營權之爭 長庚允加薪 醫護去留受關注

高雄市立大同醫院經營換手風波不斷，長庚醫療法人取代高醫大法人，引發內定、評選黑箱質疑，日前更有護理師揚言經營易手後「一個...

東港迎王「鄭」大千歲駕臨 罕見大千歲、大總理同姓

3年1科的屏東東港迎王平安祭典活動今日登場，在鎮海公園沙灘舉行請王駕（請水）儀式，會場萬頭鑽動，擠得水洩不通。下午3時3...

馬祖傳統成年禮「牛角做出幼」登場 跪拜奉茶感謝父母養育

馬祖傳統成年禮「牛角做出幼」今天於南竿鄉復興村五靈公廟前廣場舉行，在師長與父母的祝福下，循古禮完成闖關儀式，邁入成人的階...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。