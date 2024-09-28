高雄大同醫院經營權之爭 長庚允加薪 醫護去留受關注

高雄市立大同醫院經營換手風波不斷，長庚醫療法人取代高醫大法人，引發內定、評選黑箱質疑，日前更有護理師揚言經營易手後「一個不留、全都帶走」，長庚今天舉辦大同員工說明會爭取醫護留任，逾200名醫護參加，長庚承諾加薪，但加薪方式各有盤算，雙方沒有交集。

長庚為表示保障員工權益，今天在大同國小舉辦2場說明會，由大同醫院籌備處總召集人林孟志、台北行政管理處執行長林志鴻，以及人資、法務、護理、醫技及行政主管約十餘人出席，現場逾200名醫護參加。

長庚強調，8月31日前到職且留任的一般正式員工，保證工資維持依現行薪資辦法計算外，每人每月再核發經常性薪資5000元，每年6萬元、保障10年，並納入退休金計算基數計算。年資方面，將概括承認留任員工在其他高醫大法人附設機構之服務年資，確保留任員工年度特休日數、新制退休年資與專業年資完整延續。

福利方面，也沿用維持大同醫院現行福利措施，含員工子女教育補助、員工旅遊補助等，就醫優待部分，員工員眷於大同醫院就醫仍可維持原有優待補助。

但醫護認為，應承諾每年6萬元加在既有年薪上，才算優於高醫，兩大醫療體系薪資結構不同，高醫每年績效獎金、分紅制度，拉高年薪，長庚表面上說加薪，但對於獎金和分紅沒有具體承諾，可能導致變相減薪，領得比在高醫少，當場要求保障年薪；但長庚管理階層堅持，年薪依醫院營運盈餘、個人績效而定，不保障年薪，雙方一度僵持不下。