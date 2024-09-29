屏東東港迎王登場 歡聲熱迎鄭大千歲

3年1科的屏東東港迎王平安祭典昨在鎮海公園沙灘「請王駕」（請水），會場萬頭攢動。下午3點31分東隆宮宣布本科「鄭」大千歲駕到，現場頓時歡聲雷動，鑼鼓大作、鞭炮齊放，宣告東港迎王登場。

昨天一早東港街頭就湧入大批信徒及遊客，下午人車往鎮海公園移動，綿延數百公尺，包括東港在地七角頭及來自全國各地超過200多個神轎、陣頭在沙灘上一字排開，非常壯觀。

請水儀典下午登場，神轎、藝陣全都朝向海面，眾人下跪持香，各角頭、轎班來回穿梭海邊和迎王台之間，虔誠恭候大千歲降駕。下午3點31分執事人員大聲宣布大千歲姓鄭，鑼鼓鞭炮齊鳴，歡聲雷動，帥旗、帥燈上書寫「鄭」字，由眾人簇擁請回到東隆宮。

據光復後資料，鄭大千歲是1952年至今首次降駕，且本科大總理鄭春忠也姓鄭，是首次大千歲與大總理同姓，巧合至極。接下來10月4日舉辦遷王船遶境，5日凌晨燒王船、送王儀式，是整個祭典的句點也是最高潮。

另外屏東縣南州鄉公所昨起一連兩天舉辦「揪愛稻南州」彩稻市集，今年正值屏東迎王平安祭典，彩繪稻田以「迎王」為主題，呈現王船等圖案，民眾可登上一旁高台欣賞。鄉公所表示，隨著秧苗成長，彩稻圖案也會跟著改變，這兩天正是彩稻最好看的時候，到11月20日前都適合觀看。