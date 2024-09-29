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長庚接手高市大同醫院 加薪無交集

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

高雄市立大同醫院經營權將由長庚醫療法人取代高雄醫學大學法人，護理師揚言易手後「一個都不留」，長庚昨天舉辦大同員工留任說明會，雖然承諾加薪，但加薪方式雙方沒交集；長輩亦憂心換人經營，長照服務會有變數，高雄市衛生局表示，長庚承諾無縫銜接，納入合約條文履行，長照不會中斷。

高雄長庚昨在大同國小舉辦2場說明會，由大同醫院籌備處總召集人林孟志、台北行政管理處執行長林志鴻及人資、法務、護理、醫技行政主管約10餘人出席，現場逾200名醫護參加。

長庚重申每人月薪加5000元，亦即1年6萬元、保障10年，並概括承認留任員工在高醫大法人附設機構的年資，也沿用原雇主福利措施，含員工子女教育補助、旅遊補助等。

與會大同醫院醫護認為，因涉薪資結構問題，要求長庚承諾1年6萬元，需加在年薪上才算優於高醫，若未用高醫大績效獎金、分紅制度，表面上看似加薪，實則可能變相減薪。長庚管理階層表示，年薪是依醫院營運盈餘、個人績效而定，不保障年薪，雙方一度僵持不下。

另外，長輩擔心大同醫院換長庚接手，7大項長照服務會中斷；衛生局昨表示，已協調長庚承諾全數無縫銜接，納入合約條文履行，本月19日起，以電話逐案聯繫說明，並派員至8處C級巷弄長照據點現場說明，保證不影響長輩長照權益。

衛生局 長庚 長照

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高雄市立大同醫院經營換手 長庚醫療法人承諾長照服務無縫接軌

搶醫護 長庚醫療法人將辦兩場留任說明會

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高雄大同醫院經營權紛爭愈演愈烈 醫護嗆「一個都不留，全部都帶走」

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