東港迎王「鄭」大千歲駕臨 罕見大千歲、大總理同姓

3年1科的屏東東港迎王平安祭典活動今日登場，在鎮海公園沙灘舉行請王駕（請水）儀式，會場萬頭鑽動，擠得水洩不通。下午3時31分宣布本科「鄭」大千歲駕到，這是光復後有紀錄以來鄭大千歲首度駕臨，也是首次大千歲與大總理同姓。

一大早東港街頭就湧入大批信徒及遊客，下午請水儀式人車潮開始往鎮海公園移動，人車潮綿延數百公尺，包括東港在地七角頭及來自全國各地超過200多個神轎、陣頭在沙灘上一字排開，非常壯觀。

請水儀式眾人下跪持香，神轎、藝陣全都朝向海面，虔誠恭候大千歲降駕。七角頭神轎轎班頭籤，輪番步入海邊恭請王駕，並由大千歲轎班頭籤上請王台，報寫大千歲姓氏，眾人都引頸期盼這科大千歲姓什麼，何時駕臨。

下午3時31分，典務科長高喊「大千歲駕臨，燒金放炮」，宣告本科大千歲姓「鄭」，現場歡聲雷動，鑼鼓鞭炮齊鳴。請王台上書寫「鄭」府大千歲姓氏的帥旗與帥燈，也在眾人簇擁下回到東隆宮。在代天府前的五王旗桿升起。

根據光復後資料，鄭大千歲是1952年至今首次降駕，更巧合的是，本科大總理鄭春忠也姓鄭，是首次大千歲與大總理同姓。接下來是迎王祭遶境活動，10月4日遷王船遶境，5日凌晨燒王船、送王儀式，是整個祭典的句點也是最高潮。

由於上一科七角頭轎班祭典首日要進行過火儀式時，部分成員因赤腳走路遭地上隨意丟棄的竹籤、利器等刺傷腳部，今年東隆宮與大鵬灣觀光產業聯盟合作，先在轎班行經的路線將垃圾清掃乾淨，並呼籲民眾不要亂丟垃圾，避免人員受傷。