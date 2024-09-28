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馬祖傳統成年禮「牛角做出幼」登場 跪拜奉茶感謝父母養育

中央社／ 連江縣28日電
連江縣政府與牛角社區發展協會共同舉辦秋慶傳統成年禮「牛角做出幼」，28日在南竿鄉復興村五靈公廟前廣場舉行，16歲青少年在縣內賢達、師長與家人見證祝福下完成儀式「轉大人」。中央社
連江縣政府與牛角社區發展協會共同舉辦秋慶傳統成年禮「牛角做出幼」，28日在南竿鄉復興村五靈公廟前廣場舉行，16歲青少年在縣內賢達、師長與家人見證祝福下完成儀式「轉大人」。中央社

馬祖傳統成年禮「牛角做出幼」今天於南竿鄉復興村五靈公廟前廣場舉行，在師長與父母的祝福下，循古禮完成闖關儀式，邁入成人的階梯。

復興村牛峰境廟委會主委曹爾元告訴中央社記者，「牛角做出幼」從民國98年舉辦至今，已經成為馬祖青少年必經的成年儀式，除在地馬祖高中學生參與外，也有旅台青年甚至剛好來玩的觀光客共襄盛舉，盼今後繼續與連江縣政府文化處、社協夥伴們努力保存與傳承古禮。

典禮先由代表青年與擔任主祭的副縣長陳冠人等，向臨水夫人等神明祭拜後，全體參與青年隨即分組展開祈福闖關儀式，過火爐、領戒尺，由師長為青年戴上加冠；再接過平安蛋、以水代酒的平安酒，象徵去除災厄，今後成為獨當一面，負責任的成年人。

典禮最後，青年們需向家長跪拜與奉茶，並送上大大的擁抱，表達對父母養育之恩的感謝。為見證孩子珍貴瞬間，許多民眾攜家帶眷參加，有奶奶看到孫子孫女跪拜父母時，當場感動落淚。

陳冠人致詞時強調，盼同學在歷經成年禮後，能對父母養育之恩心存感謝；國立馬祖高級中學校長謝崇耀則感謝各界參與，同學透過完成儀式，能養成珍惜傳統文化的心，並成為多方面負責的人。

馬祖高中高一生王同學說，覺得做出幼儀式本身很有趣，有象徵意義而且不無聊，但他跟幾位同學都覺得，結束後並沒有太多已經成人的感覺。

除成年禮外，曹爾元說一年只有「做出幼」這天，新生兒到5歲左右幼童家長，會持孩子衣服到五靈公廟蓋平安章，祈求孩子無病無災順利成長。

父母 青年 馬祖

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