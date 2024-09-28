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山陀兒下周最靠近台灣 墾丁大灣設管制紅旗：禁止游泳戲水

聯合報／ 記者宋原彰潘奕言／屏東即時報導
屏東墾丁目前僅大灣已設管制紅旗，禁止游泳、戲水，其餘如白砂灣、南灣、船帆石海灣、漁村公園仍未達管制標準，僅在離岸流區設1面紅旗警示。圖／翻攝自墾管處臉書
屏東墾丁目前僅大灣已設管制紅旗，禁止游泳、戲水，其餘如白砂灣、南灣、船帆石海灣、漁村公園仍未達管制標準，僅在離岸流區設1面紅旗警示。圖／翻攝自墾管處臉書

今年第18號颱風山陀兒，上午8時生成，預估下周二、下周三將最接近台灣，北部、東半部地區及恆春半島及中南部山區有局部大雨或豪雨；屏東縣消防局目前已通知各地預先做好防颱準備，尚未有任何區域做撤離作業，墾丁部分大灣目前已設管制紅旗，禁止游泳、戲水，其他區域仍未達管制標準，僅在離岸流區設1面紅旗警示。

山陀兒颱風於今日8時生成，明日至30日轉向偏西北朝臺灣東方近海移動，10月1日、2日沿臺灣東方海面向北移動的機率較高，並有增強為中度颱風趨勢，預計明日上午發布海上警報、30日清晨至上午發布陸上警報，10月1日、2日最接近台灣時，各地將陸續有強降雨，其中北部、東半部地區及恆春半島及中南部山區有局部大雨或豪雨。

氣象局表示，30日起各沿海空曠地區及離島將有局部10級以上強陣風，沿海浪高將達3至6米，尤其東部、東北部沿海將達6米以上浪高；明日起基隆北海岸、西南部、東半部(含蘭嶼、綠島)及恆春半島沿海需注意長浪。

屏東縣消防局表示，昨日下午已先通報墾管處、澎管處、各區公所、國軍、公路總局、牡丹水庫等單位，預先做好防颱準備，包括加強穩固在建工程、防止廣告招牌、路樹倒塌等，另外易成孤島的地區也通知預存糧食，墾丁地區也會視風浪插旗，禁止海上遊憩，目前還未有海上、路上警報，現階段是維持正常作業，還未有任何區域撤離作業。

墾管處表示，今日根據沙灘海象報導及管制情形，目前僅大灣已設管制紅旗，禁止游泳、戲水，其餘如白砂灣、南灣、船帆石海灣、漁村公園仍未達管制標準，僅在離岸流區設1面紅旗警示。

墾丁 屏東縣 恆春 颱風

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