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山陀兒颱風襲台最大陣風可達10級 澎湖輪10月1日起停航3天
輕度颱風山陀兒下周可能影響澎湖，澎湖縣農漁局今天公布，澎湖輪已公告10月1日澎湖往高雄船班停航，10月4日才恢復航行。
澎湖縣農漁局表示，受熱帶性低氣壓影響，澎湖縣天氣不穩定，依據中央氣象署預測，9月30日澎湖海面最大陣風可達10級，澎湖輪公告10月1日往高雄船班停航，下次開航航班要到10月4日。
澎湖縣農漁局並表示，原訂今、明2天分別於嵵裡水仙宮廟埕、馬公市區國際廣場舞台區，舉行「海洋保育布袋戲」，因布袋戲劇團演出道具多、表演舞台需船舶運輸，若布袋戲劇團到澎湖演出，適逢藍色公路停航影響，劇團將被迫滯留澎湖到10月4日，但布袋戲劇團於10月2日至4日，另有其他4場次演出，幾經考量後，決定取消今、明2天到澎湖的演出。
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