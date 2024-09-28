快訊

雙北人搭捷運都有「這習慣」？過來人點頭：比較安全

上午修好下午又破管…基隆基金三路近萬戶再停水 民眾：情何以堪

射擊／世界第一後首戰成功守金 李孟遠下月挑戰年終賽

聽新聞
0:00 / 0:00

山陀兒颱風襲台最大陣風可達10級 澎湖輪10月1日起停航3天

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
圖為澎湖輪。聯合報系資料照
圖為澎湖輪。聯合報系資料照

輕度颱風山陀兒下周可能影響澎湖，澎湖縣農漁局今天公布，澎湖輪已公告10月1日澎湖往高雄船班停航，10月4日才恢復航行。

澎湖縣農漁局表示，受熱帶性低氣壓影響，澎湖縣天氣不穩定，依據中央氣象署預測，9月30日澎湖海面最大陣風可達10級，澎湖輪公告10月1日往高雄船班停航，下次開航航班要到10月4日。

澎湖縣農漁局並表示，原訂今、明2天分別於嵵裡水仙宮廟埕、馬公市區國際廣場舞台區，舉行「海洋保育布袋戲」，因布袋戲劇團演出道具多、表演舞台需船舶運輸，若布袋戲劇團到澎湖演出，適逢藍色公路停航影響，劇團將被迫滯留澎湖到10月4日，但布袋戲劇團於10月2日至4日，另有其他4場次演出，幾經考量後，決定取消今、明2天到澎湖的演出。

布袋戲 澎湖縣 高雄市

延伸閱讀

颱風山陀兒暴風圈恐籠罩全台 氣象署啟動飛機追風觀測

作家曝台灣沒命名颱風資格 打趣恐怕有「米颱目」不可不慎

周湯豪唱一半衝下台簽名 韋禮安見Ozone專輯吃味了

澎湖祭孔循古禮 縣長陳光復親任正獻官：尊師重道

相關新聞

山陀兒颱風襲台最大陣風可達10級 澎湖輪10月1日起停航3天

輕度颱風山陀兒下周可能影響澎湖，澎湖縣農漁局今天公布，澎湖輪已公告10月1日澎湖往高雄船班停航，10月4日才恢復航行。

高雄旗山挺過災損辦香蕉節 農會理事長盼補償速度加快

高雄旗山盛產香蕉，日前因凱米颱風造成旗山、美濃地區農損至少1億元，目前價格已趨於穩定，今日農會舉辦旗山香蕉節活動，市長陳...

金門環保局攜東門市場淨零減塑聯盟宣示 盼減塑愛地球

為了減少塑膠垃圾的產生，建立民眾自主減塑觀念，金門縣環保局今天上午在金城鎮東門公有零售市場辦理「淨零減塑聯盟宣示記者會」...

金門古蹟日登場 邀親子探訪古官道瞭解先民故事

金門擁有很多的古蹟，數量排名在全國第二。金門古蹟日系列活動「探訪古官道、古蹟尋奇趣」今天上午在燕南山書院舉行開幕，金門縣...

屏東南州彩稻節今明登場 迎王主題王船彩稻圖案吸睛

「揪愛稻南州」彩稻市集活動今、明兩日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，由於今年正值屏東迎王平安祭典，彩稻田以「迎王」為主題，種...

澎湖祭孔循古禮 縣長陳光復親任正獻官：尊師重道

澎湖縣孔廟今天舉行至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠典禮，澎湖縣長陳光復親任正獻官，表示今天也是教師節，希望藉由祭典儀式，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。