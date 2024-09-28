高雄旗山挺過災損辦香蕉節 農會理事長盼補償速度加快

高雄旗山盛產香蕉，日前因凱米颱風造成旗山、美濃地區農損至少1億元，目前價格已趨於穩定，今日農會舉辦旗山香蕉節活動，市長陳其邁、立委許智傑、邱議瑩、林岱樺、柯志恩均出席，高雄市農會理事長蕭漢俊致詞表示，希望救災的香蕉補償速度能加快，並提到國土計畫法造成高雄許多農民的土地無法升值，連帶影響從農意願，希望配套要完善。

高市府農業局估算，香蕉、木瓜受損面積分別有770公頃、123公頃，整體災損超過1.1億元；農業部為此將採全品項現金救助，從速從簡從優認定，並提供低利貸款、研議半年免息，並畫早日核撥災損補助，協助農民儘速恢復正常農作。

蕭漢俊說，國土計畫法中，旗山地區的農地被劃分為農一農二，「等於是判農民死刑」，許多農民守了一輩子的農田，就是希望未來社會發展之下，土地能夠變更、增值，法案一實施，農地價值剩一半，連向農會抵押借款的資格都變少，影響農會運作，也讓農民都感到非常絕望，希望未來立委、市府都能多用獎勵政策鼓勵在地農民，增加民眾從農的意願。

陳其邁今出席活動說香蕉產業在以前可稱作台灣「護國神山」創造高經濟價值，現在更是高雄的驕傲，這次凱米颱風造成高雄2千公頃土地受災，旗山區尤其嚴重，中央隨即給予補助津貼，目前農民幾乎都已領到，目前香蕉的價格「只會漲不會降」，批發價一斤40元、零售價約一斤70元，「農民是國家的根本，把香蕉顧好是市長最重要的責任」。