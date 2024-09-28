金門環保局攜東門市場淨零減塑聯盟宣示 盼減塑愛地球

為了減少塑膠垃圾的產生，建立民眾自主減塑觀念，金門縣環保局今天上午在金城鎮東門公有零售市場辦理「淨零減塑聯盟宣示記者會」活動，不少到場買菜的婆婆媽媽都到場逗熱鬧，除了湊近聽聽在講什麼，也順便換實用的小禮物，金門縣環保局長李廣榮表示，塑膠袋便利生活的同時也造成環境汙染，期許民眾能盡量減少使用新的塑膠袋，並重複使用舊的塑膠袋。

這項活動由李廣榮與金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆、副主席蘇碧浯、東門里長周偉義、東門里社區發展協會理事長陳媽愛、金城鎮東門公有零售市場自治會會長何紀震等人共同宣示，展現金城鎮公有零售市場減塑之決心，並號召民眾一起加入自備環保袋，減塑愛地球的行列。

李廣榮表示，感謝金城鎮公所的支持及市場攤商響應減塑行動，一起為金門良好的居住環境共同努力，讓金門的環境越來越好；李廣榮也分享環境部減塑口訣「買菜自備環保袋，蔬果盡量併一袋，不要每攤都要袋」，他指出，塑膠袋便利生活的同時也造成環境汙染，期許民眾能盡量減少使用新的塑膠袋，並重複使用舊的塑膠袋。

到場採買的李小姐也說，很多人為了貪方便，買菜都會要求每種菜要用塑膠袋單獨裝，她認為很不環保，她分享經驗說，應該是將菜盡量擱在同一袋子，最好可以帶環保袋，另外，如果袋子不是很髒，她回家也會稍做清洗整理，下次再帶出門繼續使用。