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金門環保局攜東門市場淨零減塑聯盟宣示 盼減塑愛地球

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣環保局長李廣榮（右三）、金城鎮長李誠智（左三）、東門里長周偉義（右一）、東門里社區發展協會理事長陳媽愛（右二）等人共同宣示市場減塑。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環保局長李廣榮（右三）、金城鎮長李誠智（左三）、東門里長周偉義（右一）、東門里社區發展協會理事長陳媽愛（右二）等人共同宣示市場減塑。記者蔡家蓁／攝影

為了減少塑膠垃圾的產生，建立民眾自主減塑觀念，金門縣環保局今天上午在金城鎮東門公有零售市場辦理「淨零減塑聯盟宣示記者會」活動，不少到場買菜的婆婆媽媽都到場逗熱鬧，除了湊近聽聽在講什麼，也順便換實用的小禮物，金門縣環保局長李廣榮表示，塑膠袋便利生活的同時也造成環境汙染，期許民眾能盡量減少使用新的塑膠袋，並重複使用舊的塑膠袋。

這項活動由李廣榮與金城鎮長李誠智、金城鎮代表會主席郭永隆、副主席蘇碧浯、東門里長周偉義、東門里社區發展協會理事長陳媽愛、金城鎮東門公有零售市場自治會會長何紀震等人共同宣示，展現金城鎮公有零售市場減塑之決心，並號召民眾一起加入自備環保袋，減塑愛地球的行列。

李廣榮表示，感謝金城鎮公所的支持及市場攤商響應減塑行動，一起為金門良好的居住環境共同努力，讓金門的環境越來越好；李廣榮也分享環境部減塑口訣「買菜自備環保袋，蔬果盡量併一袋，不要每攤都要袋」，他指出，塑膠袋便利生活的同時也造成環境汙染，期許民眾能盡量減少使用新的塑膠袋，並重複使用舊的塑膠袋。

到場採買的李小姐也說，很多人為了貪方便，買菜都會要求每種菜要用塑膠袋單獨裝，她認為很不環保，她分享經驗說，應該是將菜盡量擱在同一袋子，最好可以帶環保袋，另外，如果袋子不是很髒，她回家也會稍做清洗整理，下次再帶出門繼續使用。

環保局表示，市場減塑計畫自112年起於金湖鎮公有零售市場推動，約減少12萬個購物用塑膠袋。今年有了金城鎮東門公有零售市場的加入，定能讓金門整體的減量成效更加提升，呼籲鄉親共同響應並落實減少使用購物用塑膠袋。

金門縣環保局長李廣榮表示，塑膠袋便利生活的同時也造成環境污染，期許民眾能盡量減少使用新的塑膠袋，並重複使用舊的塑膠袋。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環保局長李廣榮表示，塑膠袋便利生活的同時也造成環境污染，期許民眾能盡量減少使用新的塑膠袋，並重複使用舊的塑膠袋。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環保局長李廣榮偕同與會貴賓逐一跟市場的攤商宣導，希望大家一起來減塑愛地球。記者蔡家蓁／攝影
金門縣環保局長李廣榮偕同與會貴賓逐一跟市場的攤商宣導，希望大家一起來減塑愛地球。記者蔡家蓁／攝影

塑膠袋 環保局長 金門

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