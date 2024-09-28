金門古蹟日登場 邀親子探訪古官道瞭解先民故事

金門擁有很多的古蹟，數量排名在全國第二。金門古蹟日系列活動「探訪古官道、古蹟尋奇趣」今天上午在燕南山書院舉行開幕，金門縣文化局特別選賢庵、瓊林、青嶼三地推出古官道導覽體驗，透過導覽解說帶領民眾回顧古官道昔日繁榮景象，讓不少參加的親子都說，「很特別，原來這條路有這麼多故事」。

金門縣古蹟日開幕活動，首先以一段熱情洋溢的金沙榮光腰鼓表演拉開序幕，腰鼓隊為現場帶來了充滿動感的演出，也為活動增添了熱鬧氛圍。包括文化局長呂坤和、副局長陳榮昌、金馬聯合服務中心執行長吳增允、金城鎮長李誠智等人都到場參與，他們強調古蹟保護的重要性，並分享金門縣文化資產保存的成果與未來規劃。

呂坤和表示，今年的活動以呼應歐洲遺產日「路徑、網絡與連結」為主題，邀請民眾透過參加導覽活動來探索古官道的歷史足跡。這條曾經繁忙的小徑，見證了金門過去的繁榮景象，是先民開拓奮鬥的象徵。活動的目的是讓參與者在尋訪古蹟的過程中，體會古今之間的連結，感受歷史的痕跡與變遷。

呂坤和強調，全國古蹟日的活動不僅是對金門文化遺產的展示，更是一個讓人們重新審視古蹟未來發展的機會。透過回溯古官道的風光歲月，活動希望讓更多人了解金門豐富的歷史文化，進而思考如何在現代社會中保護與活化這些文化資產。

陳榮昌指出，金門古蹟日選在燕南書院舉辦非常的有意義， 希望透過一條路徑，認識有形和無形的文化資產；因此，文化局緊扣古蹟日主題，以古官道做為路徑的介紹重點，透過對古官道的認識，進而了解附近古蹟景點，以及其文化和生活，也提升大家對於古蹟的認識與保存，認識更多金門的古蹟文化資產。