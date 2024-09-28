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屏東南州彩稻節今明登場 迎王主題王船彩稻圖案吸睛

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，來賓們倒彩沙呈現「揪愛稻南州」字樣。記者潘奕言／攝影
「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，來賓們倒彩沙呈現「揪愛稻南州」字樣。記者潘奕言／攝影

「揪愛稻南州」彩稻市集活動今、明兩日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，由於今年正值屏東迎王平安祭典，彩稻田以「迎王」為主題，種植王船等圖案，非常吸睛。鄉公所表示，這兩天正是彩稻最好看的時候，歡迎大家一起到南州走走。

今年屏東迎王平安祭典先後於琉球、東港及南州3鄉鎮舉行，南州鄉公所舉辦的彩稻節也與迎王結合，在運動公園旁的台糖稻田，種植以王船為主題的彩稻圖案，除了有「屏東迎王」字樣，王船也書寫「保境安民」，民眾可登上一旁高台欣賞。

南州鄉長劉美吟說，彩稻8月上旬種植後至今約50天，彩種長的高度所呈現出的圖案正好是最好看的時候，所以公所才會選擇今、明2天舉辦彩稻節活動，除了讓民眾欣賞彩稻、拍照打卡，現場也有許多攤販推廣南州農特產品，讓遊客「有呷擱有掠」。

鄉公所表示，今年彩稻田底圖以金黃色為基底，經過1年保種、培育，確保足夠的秧苗，由莊炎能設計、神農獎得主林清源團隊，種出1.3公頃的完美圖案，也希望在秋天豐收時節，呈現黃澄澄的稻浪與迎王祭典保境安民的氛圍。

公所表示，因隨著秧苗成長，彩稻圖案也會跟著改變，預估直到11月20日前彩稻田都能維持完整的圖案，9月底是圖案最好看的時候，也歡迎大家一起到南州逛逛，欣賞美麗的彩稻田，享受幽靜的田園風光。

「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，今年彩稻田以「迎王」為主題，種植王船等圖案。記者潘奕言／攝影
「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，今年彩稻田以「迎王」為主題，種植王船等圖案。記者潘奕言／攝影
「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，來賓們倒彩沙呈現「揪愛稻南州」字樣。記者潘奕言／攝影
「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，來賓們倒彩沙呈現「揪愛稻南州」字樣。記者潘奕言／攝影
「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，吸引民眾前往欣賞彩稻田。記者潘奕言／攝影
「揪愛稻南州」彩稻市集活動今日在屏東縣南州鄉運動公園舉辦，吸引民眾前往欣賞彩稻田。記者潘奕言／攝影

屏東縣 王船 迎王

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