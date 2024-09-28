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皮膚不再騷癢難耐！台東偏鄉5G遠距皮膚門診啟動

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東金峰鄉衛生所結合花慈開設5G遠距醫療皮膚科門診。大幅提升民眾就醫可近性。圖／台東縣政府提供
台東金峰鄉衛生所結合花慈開設5G遠距醫療皮膚科門診。大幅提升民眾就醫可近性。圖／台東縣政府提供

台東金峰鄉衛生所結合花慈開設5G遠距醫療皮膚科門診。大幅提升民眾就醫可近性，不用往返至台東市區或外地就醫。病患說，以後看醫生可以省很多時間和車費了，希望其他門診也一樣。

衛生局長孫國平表示，台東從北到南距離，如同台中到屏東，民眾就醫看診不便，為提升就醫環境，衛生局2020開始打造全國第一5G遠距醫療門診，鄉親就近在衛生所看診及檢查，以「網路代替馬路」的模式，提升就醫便利性。

今年全民健康保險遠距醫療給付計畫修正公告後，衛生局積極規畫協助金峰鄉衛生所建置遠距醫療服務，9月25日起，衛生所遠距醫療皮膚科門診啟動，透過與花蓮慈濟醫院合作，於每週三上午11點至12點提供看診服務，大幅提升民眾就醫可近性，不用往返至台東市區或外地就醫。

「他都跟親朋好友說看診不用去市區了。」張姓鄉民說，看醫生可以省很多時間和車費了，希望其他門診也一樣。另劉姓鄉民說，他皮膚問題現在到衛生所就能看，方便太多。

據了解，目前台東縣與台東馬偕醫院、高雄醫學大學附設中和紀念醫院及花蓮慈濟醫院建立合作，在11鄉鎮市已辦理眼科、耳鼻喉科及皮膚科等遠距醫療專科門診服務，更於離島地區設立全國第一個遠距心臟內科診別，大幅增加縣民就醫可近性。

台東 衛生所 遠距

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