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澎湖祭孔循古禮 縣長陳光復親任正獻官：尊師重道

聯合報／ 記者林保光／澎湖即時報導
高雄左營孔廟今天祭孔大典，由副市長羅達生任正獻官，市長陳其邁去旗山參加香蕉文化節。圖／擷自高雄市立歷史博物館臉書
高雄左營孔廟今天祭孔大典，由副市長羅達生任正獻官，市長陳其邁去旗山參加香蕉文化節。圖／擷自高雄市立歷史博物館臉書

澎湖縣孔廟今天舉行至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠典禮，澎湖縣長陳光復親任正獻官，表示今天也是教師節，希望藉由祭典儀式，表達對孔子無盡懷念與崇敬之心，同時向所有老師和教育工作者，獻上最崇高的敬重與致謝。

據了解，高雄市今天在左營孔廟，舉行紀念大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠典禮，由副市長羅達生擔任正獻官，市長陳其邁今天上午赴旗山，參加香蕉文化節。

澎湖孔廟今天舉行祭孔大典，活動仍依循古禮儀程，進行迎神及六佾舞執籥、翟尾展演，由中興國小學生擔任佾生、馬公國中學生擔任禮生、龍門國小國樂團、馬公國中國樂社擔任樂生演奏禮樂，以「禮樂」貫串全程，莊嚴肅穆。

縣長陳光復指出，孔子有教無類，因材施教，儒學精神影響後世深遠，澎湖縣每年的祭孔大典，象徵弘揚先師聖賢尊師重道的人文傳統，也感念所有老師平日對於教育工作的耕耘與付出，學生也要虛心求教，不負老師的教誨。

澎湖孔廟今天舉行祭孔大典，縣長陳光復親任正獻官。圖／澎湖縣政府提供
澎湖孔廟今天舉行祭孔大典，縣長陳光復親任正獻官。圖／澎湖縣政府提供

孔子 澎湖縣 陳光復 馬公

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