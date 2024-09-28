聽新聞
0:00 / 0:00
澎湖祭孔循古禮 縣長陳光復親任正獻官：尊師重道
澎湖縣孔廟今天舉行至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠典禮，澎湖縣長陳光復親任正獻官，表示今天也是教師節，希望藉由祭典儀式，表達對孔子無盡懷念與崇敬之心，同時向所有老師和教育工作者，獻上最崇高的敬重與致謝。
據了解，高雄市今天在左營孔廟，舉行紀念大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠典禮，由副市長羅達生擔任正獻官，市長陳其邁今天上午赴旗山，參加香蕉文化節。
澎湖孔廟今天舉行祭孔大典，活動仍依循古禮儀程，進行迎神及六佾舞執籥、翟尾展演，由中興國小學生擔任佾生、馬公國中學生擔任禮生、龍門國小國樂團、馬公國中國樂社擔任樂生演奏禮樂，以「禮樂」貫串全程，莊嚴肅穆。
縣長陳光復指出，孔子有教無類，因材施教，儒學精神影響後世深遠，澎湖縣每年的祭孔大典，象徵弘揚先師聖賢尊師重道的人文傳統，也感念所有老師平日對於教育工作的耕耘與付出，學生也要虛心求教，不負老師的教誨。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言