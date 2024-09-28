澎湖祭孔循古禮 縣長陳光復親任正獻官：尊師重道

澎湖縣孔廟今天舉行至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠典禮，澎湖縣長陳光復親任正獻官，表示今天也是教師節，希望藉由祭典儀式，表達對孔子無盡懷念與崇敬之心，同時向所有老師和教育工作者，獻上最崇高的敬重與致謝。

據了解，高雄市今天在左營孔廟，舉行紀念大成至聖先師孔子2574周年誕辰釋奠典禮，由副市長羅達生擔任正獻官，市長陳其邁今天上午赴旗山，參加香蕉文化節。

澎湖孔廟今天舉行祭孔大典，活動仍依循古禮儀程，進行迎神及六佾舞執籥、翟尾展演，由中興國小學生擔任佾生、馬公國中學生擔任禮生、龍門國小國樂團、馬公國中國樂社擔任樂生演奏禮樂，以「禮樂」貫串全程，莊嚴肅穆。