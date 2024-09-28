鄉親鄉情／麟洛珍味客家小炒 南區奪冠

屏東縣麟洛鄉珍味餐廳開業30多年，71歲「阿華姐」黃慶華靠著好手藝養大3個女兒，北漂多年的長女林慧鈞3年前返鄉陪她一起打拚，母女倆近期連袂參加客家小炒比賽，初試啼聲就奪下南區傳統組冠軍，林慧鈞說，會將媽媽的好手藝延續下去。

珍味餐廳是間充滿人情味的家庭式客家餐館，老闆娘「阿華姐」與女兒林慧鈞在廚房忙前忙後，端出客家美味擄客人味蕾，母女檔近來結伴參賽，更以香氣、刀功獲得評審青睞。黃慶華說，客家小炒因客家人節儉樸實惜物精神而生，食材包括五花肉、魷魚、豆干等，另加入芹菜、蒜頭等調味，客家料理雖重口味，但她深知健康意識抬頭，料理時會減少油膩。

不過她在10多年前耳中風，聽力持續退化，48歲女兒林慧鈞3年前平安夜返鄉陪伴，也跟她學習料理。林慧鈞說，她外公是苗栗客家人，外婆是內埔客家人，母親從小跟外婆學客家菜，熟悉南北客家料理，「珍味」是母親一手創立的餐館，除傳統客家佳餚，也推無菜單料理。

林慧鈞說，她返鄉陪母親打拚後，發現廚房溫度高，夏天又熱，雖裝冷氣加上抽風機，溫度仍下降有限，體悟到母親創業不易。擁有好廚藝的母親過去沒參加過比賽，今年初試啼聲，就拿下南區傳統組冠軍，之後到台北參加全國賽也獲季軍，母女倆信心大增，也希望藉賽事為「珍味」留紀錄。