聽新聞
0:00 / 0:00

鄉親鄉情／麟洛珍味客家小炒 南區奪冠

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣麟洛鄉珍味餐廳掌廚「阿華姐」黃慶華（右）、長女林慧鈞（左），首次參加客委會舉辦客家小炒比賽，拿下南區傳統組冠軍。記者劉星君／攝影
屏東縣麟洛鄉珍味餐廳掌廚「阿華姐」黃慶華（右）、長女林慧鈞（左），首次參加客委會舉辦客家小炒比賽，拿下南區傳統組冠軍。記者劉星君／攝影

屏東縣麟洛鄉珍味餐廳開業30多年，71歲「阿華姐」黃慶華靠著好手藝養大3個女兒，北漂多年的長女林慧鈞3年前返鄉陪她一起打拚，母女倆近期連袂參加客家小炒比賽，初試啼聲就奪下南區傳統組冠軍，林慧鈞說，會將媽媽的好手藝延續下去。

珍味餐廳是間充滿人情味的家庭式客家餐館，老闆娘「阿華姐」與女兒林慧鈞在廚房忙前忙後，端出客家美味擄客人味蕾，母女檔近來結伴參賽，更以香氣、刀功獲得評審青睞。黃慶華說，客家小炒因客家人節儉樸實惜物精神而生，食材包括五花肉、魷魚、豆干等，另加入芹菜、蒜頭等調味，客家料理雖重口味，但她深知健康意識抬頭，料理時會減少油膩。

不過她在10多年前耳中風，聽力持續退化，48歲女兒林慧鈞3年前平安夜返鄉陪伴，也跟她學習料理。林慧鈞說，她外公是苗栗客家人，外婆是內埔客家人，母親從小跟外婆學客家菜，熟悉南北客家料理，「珍味」是母親一手創立的餐館，除傳統客家佳餚，也推無菜單料理。

林慧鈞說，她返鄉陪母親打拚後，發現廚房溫度高，夏天又熱，雖裝冷氣加上抽風機，溫度仍下降有限，體悟到母親創業不易。擁有好廚藝的母親過去沒參加過比賽，今年初試啼聲，就拿下南區傳統組冠軍，之後到台北參加全國賽也獲季軍，母女倆信心大增，也希望藉賽事為「珍味」留紀錄。

客家人 料理 母親

延伸閱讀

離譜！南市這支紅綠燈號誌完工半年未通電 議員怒批

亞洲影藝創意大獎公布名單 客家電視獲六項肯定

注意改道！府城迓媽祖周末登場 台南市舊城區連2天遶境

影／台中金主博弈吸注2.4億 拿百萬搭阿法落網：頭期款

相關新聞

高雄路邊停車 民眾怨計時不彈性

高雄路邊計時停車採半小時區間收費，民眾抱怨臨停不到10分鐘就需付半小時15元停車費，毫無彈性，議員也質疑市府近年建置上千...

金門畜牧業專法將上路

金門畜養約4700頭牛、8100頭羊，常有牛羊群逛大街，屢傳牛車爭道、撞壞汽車或包圍民眾，到處流竄更引發環保、安全問題，...

鄉親鄉情／麟洛珍味客家小炒 南區奪冠

屏東縣麟洛鄉珍味餐廳開業30多年，71歲「阿華姐」黃慶華靠著好手藝養大3個女兒，北漂多年的長女林慧鈞3年前返鄉陪她一起打...

國中淘汰課桌椅 免費取用詢問熱

屏東市明正國中淘汰老舊的課桌椅約1000套，今天起開放給民眾免費取用，希望延續桌椅的生命。昨天消息傳開，已有數十名民眾打...

高雄榮總攜手醫療用品門市開店　培訓精障病友重返職場　　

精神障礙者求職路困難重重，多來自社會偏見，引起就業歧視，高雄榮民總醫院攜手美德耐集團旗下品牌維康醫療用品合作，在榮總高齡...

大陸宣布恢復福建居民來金旅遊簽注 金門各界一片叫好

福建省公安廳出入境管理局今天發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。