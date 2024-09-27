高雄榮總攜手醫療用品門市開店　培訓精障病友重返職場　　

精神障礙者求職路困難重重，多來自社會偏見，引起就業歧視，高雄榮民總醫院攜手美德耐集團旗下品牌維康醫療用品合作，在榮總高齡大樓一樓開設快樂商店，為國內首創。今天舉辦開幕活動，榮總院長陳金順說，快樂商店是精神復健工作坊、也是職前訓練場域，盼助病友學到一技之長，重返社會。

高榮院長陳金順表示，精障病友重返職場面臨重重挑戰，為協助復健，與維康醫療用品的經營資源結合，打造國內醫院首創「維康 X 高榮快樂商店」，這項創新服務不僅是精神復健重大突破，更彰顯維持健康之道，就是要與他人分享快樂的理念。

美德耐集團董事長賴調元表示，集團旗下擁有213間維康醫療用品門市，是國內醫院內最大醫療通路，以醫材便利店的概念，解決照護備品的問題，這間全台獨特快樂商店，將成為病友高階工作坊，營運後，盼能讓精神科醫師、職能治療師幫助病友重返社會。

榮總職能治療師林淑鈴指出，在臨床機構中，職能治療師為提升病友工作能力，經常設立各種職前工作訓練工作坊，以榮總階梯式工作訓練為例，設有工友（低階）、馬上辦（中階）及快樂商店（高階）3種工作坊。

林淑鈴說，儘管透過恰如其分職能訓練，能改善精神症狀不適，還能模擬職場情境，但模擬與實際職場仍存在差異，無法完全接軌職場生態與競爭環境，這間快樂商店以個案導向漸進式學習，為學員重返社區提供更好的訓練場域。