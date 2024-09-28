高雄路邊停車 民眾怨計時不彈性

高雄路邊計時停車採半小時區間收費，民眾抱怨臨停不到10分鐘就需付半小時15元停車費，毫無彈性，議員也質疑市府近年建置上千個智慧停車格，停5分鐘後未達半小時仍收取15元，悖離電子偵測感應「精確計費」原意，應採分鐘計費，停多久就收多少錢才公平；台南目前也未採分鐘計費，不過智慧停車柱半小時計費10元，使用「台南好停」App還能折抵2元，比高雄便宜。

高市人工收費路邊停車格分為計時、計次2種，計時為每半小時15元，1小時30元，依此累計，計次是1次停6小時收30元；另1720個智慧停車格則採計時收費，由智慧車柱自動記錄停車時間及費用，民眾掃描QRcode或至交通局公有停車場服務資訊網查詢停車費，使用行動支付App繳費即可。台南市約4000席智慧停車柱，半小時收10元，民眾停車離開時可持一卡通或悠遊卡於計費柱感應繳費，若使用「台南好停」App行動支付可折抵2元，等於是停30分鐘只繳8元。

但不少高雄市民反映，市府清楚公告智慧車柱前5分鐘免費，有駕駛短暫臨停，一次就繳半小時費用，金額雖不大，「認命繳費」仍覺得頗吃虧，若能採「分鐘計費」，對駕駛比較公平。市議員郭建盟也認為，民眾停智慧車格5分鐘後直接收15元，實在悖離電子偵測感應「精確計費」原意。他另批，人工收費車格也很沒彈性，車一停進格，收費員就來開單，最低收費30分鐘15元，是在占市民便宜。

郭建盟表示，新北市交通局5年前推出以分鐘計費的路邊停車「自助計費App」，駕駛人下載App後即可自助計費，App以分鐘收費，符合使用者付費的公平原則，建議高市跟進。