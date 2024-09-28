澎湖追風音樂燈光節閉幕 為秋季觀光注入熱潮

中央社／ 澎湖縣27日電

「2024澎湖追風音樂燈光節」今晚在歌手周湯豪、韋禮安、男團Ozone接連帶來精彩的演出下，熱鬧閉幕，為澎湖秋季觀光旅遊注入一波熱潮。

觀光署澎管處長洪志光表示，今年澎湖追風音樂燈光節自8月30日登場，結合15組超強卡司及絕美光環境，今晚壓軸更是星光閃耀，好娛樂創意舞蹈工作室、Ozone、韋禮安、周湯豪相繼登台，帶來一系列動感十足唱跳演出，成功吸引數萬名遊客來到澎湖「Sing嗨風」，為期1個月的活動畫下精彩句點。

澎湖縣長陳光復今晚也到場與各界來賓一同參與盛會，同時也為澎湖秋冬的「2024菊島澎湖跨海馬拉松」、「秋冬大行軍活動」、「2024澎湖鹹水煙藝術季」大型活動揭開序幕。

洪志光表示，追風音樂展演今晚告下一段落，澎湖秋冬觀光盛事尚未結束，絕美光環境展演「光島盛典」及「澎湖觀光優惠護照」活動將持續到11月3日，民眾於秋冬之際至澎湖享美景、吃美食、買好物。

澎湖縣 音樂 馬拉松

延伸閱讀

一度紅到年收百萬 女團陷低潮「數月沒收入」吐心聲

打造澎湖秋冬觀光品牌 鹹水煙藝術季10月首登場

周湯豪無預警現身東區酒吧！現場人潮擠爆

「2024澎湖追風音樂燈光節」公布陣容粉絲超驚喜

相關新聞

高雄路邊停車 民眾怨計時不彈性

高雄路邊計時停車採半小時區間收費，民眾抱怨臨停不到10分鐘就需付半小時15元停車費，毫無彈性，議員也質疑市府近年建置上千...

金門畜牧業專法將上路

金門畜養約4700頭牛、8100頭羊，常有牛羊群逛大街，屢傳牛車爭道、撞壞汽車或包圍民眾，到處流竄更引發環保、安全問題，...

鄉親鄉情／麟洛珍味客家小炒 南區奪冠

屏東縣麟洛鄉珍味餐廳開業30多年，71歲「阿華姐」黃慶華靠著好手藝養大3個女兒，北漂多年的長女林慧鈞3年前返鄉陪她一起打...

國中淘汰課桌椅 免費取用詢問熱

屏東市明正國中淘汰老舊的課桌椅約1000套，今天起開放給民眾免費取用，希望延續桌椅的生命。昨天消息傳開，已有數十名民眾打...

高雄榮總攜手醫療用品門市開店　培訓精障病友重返職場　　

精神障礙者求職路困難重重，多來自社會偏見，引起就業歧視，高雄榮民總醫院攜手美德耐集團旗下品牌維康醫療用品合作，在榮總高齡...

大陸宣布恢復福建居民來金旅遊簽注 金門各界一片叫好

福建省公安廳出入境管理局今天發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。