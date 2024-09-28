澎湖追風音樂燈光節閉幕 為秋季觀光注入熱潮

「2024澎湖追風音樂燈光節」今晚在歌手周湯豪、韋禮安、男團Ozone接連帶來精彩的演出下，熱鬧閉幕，為澎湖秋季觀光旅遊注入一波熱潮。

觀光署澎管處長洪志光表示，今年澎湖追風音樂燈光節自8月30日登場，結合15組超強卡司及絕美光環境，今晚壓軸更是星光閃耀，好娛樂創意舞蹈工作室、Ozone、韋禮安、周湯豪相繼登台，帶來一系列動感十足唱跳演出，成功吸引數萬名遊客來到澎湖「Sing嗨風」，為期1個月的活動畫下精彩句點。

澎湖縣長陳光復今晚也到場與各界來賓一同參與盛會，同時也為澎湖秋冬的「2024菊島澎湖跨海馬拉松」、「秋冬大行軍活動」、「2024澎湖鹹水煙藝術季」大型活動揭開序幕。

洪志光表示，追風音樂展演今晚告下一段落，澎湖秋冬觀光盛事尚未結束，絕美光環境展演「光島盛典」及「澎湖觀光優惠護照」活動將持續到11月3日，民眾於秋冬之際至澎湖享美景、吃美食、買好物。