大陸宣布恢復福建居民來金旅遊簽注 金門各界一片叫好

福建省公安廳出入境管理局今天發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」後，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸赴金門旅遊，消息一出，不少金門的店家都說，「太好了」，希望陸客的到來，可以為金門低迷許久的旅遊市場，注入活水。

大陸在今天下午宣布恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，對此，不少旅遊業者紛紛叫好，有業者就說，「再過兩天，就是大陸十一長假」，因為遲遲沒消息，本來還在想，今年可能等不到大陸的十一人潮商機，好在下午就傳來開放的好消息，相信這次金門的街道應該會湧入不少陸客。

也有旅宿業者說，開放團客是對大型飯店有利、開放自由行則是各行各業都可受惠，他說，以前陸客自由行，他們會自己深入巷弄尋找特色小吃，只要夠好吃，陸客都會來，相信金門開放陸客後，應該會「百花齊放」，各行各業都會欣欣向榮。