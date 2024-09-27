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大陸宣布恢復福建居民來金旅遊簽注 金門各界一片叫好
福建省公安廳出入境管理局今天發布公告，恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，在申辦6個月一次有效赴金門「個人旅遊簽註」或「團隊旅遊簽註」後，可搭乘「小三通」航線經五通、石井口岸赴金門旅遊，消息一出，不少金門的店家都說，「太好了」，希望陸客的到來，可以為金門低迷許久的旅遊市場，注入活水。
大陸在今天下午宣布恢復辦理福建省居民赴金門旅遊簽注，對此，不少旅遊業者紛紛叫好，有業者就說，「再過兩天，就是大陸十一長假」，因為遲遲沒消息，本來還在想，今年可能等不到大陸的十一人潮商機，好在下午就傳來開放的好消息，相信這次金門的街道應該會湧入不少陸客。
也有旅宿業者說，開放團客是對大型飯店有利、開放自由行則是各行各業都可受惠，他說，以前陸客自由行，他們會自己深入巷弄尋找特色小吃，只要夠好吃，陸客都會來，相信金門開放陸客後，應該會「百花齊放」，各行各業都會欣欣向榮。
金門副縣長李文良表示，大陸宣布開放福建居民可來金門，這政策不只是縣府、也是所有縣民共同的期待，他表示，「非常歡迎、樂觀其成」，縣府也會跟金門旅遊業者、特產業者、旅宿者提醒，大家都做好萬全準備，讓陸客此次前來，有最好的旅遊體驗，期待在十一長假可以成行，縣府會持續跟大陸相關單位保持聯繫，希望一切能很順利。
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