地方創生經濟夯 共榮世代論壇16創業團隊齊聚交流　

近年地方創生經濟夯，在台東深耕十年育成的邸台東創生基地，今在高雄蓮潭國際會館舉辦在地青年創育坊「W．I．N共榮世代」論壇，邀請全台16個地方創生團隊齊聚激盪新思維，針對地方創業與城鄉發展議題交流，從資金缺乏、資源盤整到解決提案，如何提升地方創業競爭力，會中也有共識以地方特色做為創業品牌架構，已成地方創生發展模式和趨勢。

在恆春小鎮闖出名氣的「紅氣球書屋」郭德慧，以書店為出發點，拓展出各種面向，包括搭起創作者與閱聽者之間的橋樑、透過獨特視角發掘地方的發展性、創造共好環境，將土地所承載的文化與故事，分享給更多來自各地的旅人。

此外「火箭人實驗室」創辦人張彥頡也以恆春為發展據點，透過發展生態旅遊、文化藝術進行產業創新，主辦「半島歌謠祭」獲日本優良設計獎與台灣金點設計獎的肯定；宜蘭頭城「金魚厝邊」執行長彭仁鴻也認同扎耕在地，串連人、地、產，挖掘在地城鎮品牌魅力特色。

為大稻埕注入創新能量「世代街區股份有限公司」徐子捷，將一棟棟具特色魅力的文化街屋，擴大深耕成具有文化觀光亮點的文化街區，成為在地亮點。

擔任地方創生學校執行長的新北三峽「甘樂文創」林峻丞建構社會、企業共好模式，陪伴地方人才成長。；從地方創業跨域數位科技的「小鎮文創」創辦人何培鈞，透過區塊鏈技術整合地方創生經驗，朝著跨國共生目標前進。

來自台東達魯瑪克部落「粨發粨粽」王禛壹，聘僱部落媽媽製作阿粨，進軍大型連鎖通路，帶動部落經濟成長，交出漂亮成績單。

邸台東創生基地執行長劉誥洋表示，近年地方業者發展的實戰經驗從台東擴及高雄，產業型態包括觀光產業、青創業者、市集攤車、永續產業，為在地業者提供最堅實的支持和資源鏈結；中華民國創業投資商業同業公會」副秘書長丁心雅則說，將持續協助地方創生團隊資金和專業建議，實現永續發展。