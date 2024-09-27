地方創生經濟夯 共榮世代論壇16創業團隊齊聚交流
近年地方創生經濟夯，在台東深耕十年育成的邸台東創生基地，今在高雄蓮潭國際會館舉辦在地青年創育坊「W．I．N共榮世代」論壇，邀請全台16個地方創生團隊齊聚激盪新思維，針對地方創業與城鄉發展議題交流，從資金缺乏、資源盤整到解決提案，如何提升地方創業競爭力，會中也有共識以地方特色做為創業品牌架構，已成地方創生發展模式和趨勢。
在恆春小鎮闖出名氣的「紅氣球書屋」郭德慧，以書店為出發點，拓展出各種面向，包括搭起創作者與閱聽者之間的橋樑、透過獨特視角發掘地方的發展性、創造共好環境，將土地所承載的文化與故事，分享給更多來自各地的旅人。
此外「火箭人實驗室」創辦人張彥頡也以恆春為發展據點，透過發展生態旅遊、文化藝術進行產業創新，主辦「半島歌謠祭」獲日本優良設計獎與台灣金點設計獎的肯定；宜蘭頭城「金魚厝邊」執行長彭仁鴻也認同扎耕在地，串連人、地、產，挖掘在地城鎮品牌魅力特色。
為大稻埕注入創新能量「世代街區股份有限公司」徐子捷，將一棟棟具特色魅力的文化街屋，擴大深耕成具有文化觀光亮點的文化街區，成為在地亮點。
擔任地方創生學校執行長的新北三峽「甘樂文創」林峻丞建構社會、企業共好模式，陪伴地方人才成長。；從地方創業跨域數位科技的「小鎮文創」創辦人何培鈞，透過區塊鏈技術整合地方創生經驗，朝著跨國共生目標前進。
來自台東達魯瑪克部落「粨發粨粽」王禛壹，聘僱部落媽媽製作阿粨，進軍大型連鎖通路，帶動部落經濟成長，交出漂亮成績單。
邸台東創生基地執行長劉誥洋表示，近年地方業者發展的實戰經驗從台東擴及高雄，產業型態包括觀光產業、青創業者、市集攤車、永續產業，為在地業者提供最堅實的支持和資源鏈結；中華民國創業投資商業同業公會」副秘書長丁心雅則說，將持續協助地方創生團隊資金和專業建議，實現永續發展。
這場論壇由經濟部中小及新創企業署指導，盼望激盪創意和新思維，注入創新能量帶動地方共榮，長年支持地方團隊「台灣地方創生基金會」董事長陳美伶錄製影片，林事務所執行長林承毅也分享在地方走踏反思，大力支持台東業者的易遊網董事長陳甫彥也特地前來參與。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言