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屏東青創連結戶外運動 開發恆春半島遊程

中央社／ 屏東縣27日電

屏東縣政府打造青年旅創基地，培育創新旅遊人，10月推出「島遊」養成3招術，辦理「半島花花生活節」等活動，串連青年創業及山林戶外運動，開發恆春半島遊程產業。

屏東縣長周春米表示，一般民眾對恆春半島印象多半停留在海上活動，由屏東青年旅創基地「旅遊創新人才培育計畫」培育出的青年，有別以往設計出包括溪谷秘境探險、越野登山車騎行、手綁花教學等多樣性活動，並串連在地藝文活動、運動品牌，打造「FarFar Away Festival半島花花生活節」，讓民眾體驗半島生活風格。

屏東縣政府勞動暨青年發展處長李雨蓁表示，縣府2022年時將四重溪閒置20年的溫泉派出所活化，設立屏東青年旅創基地，培育青年投入地方創生及創新遊程產業，希望透過青年「島遊」養成3招術，讓全國各地青年認識、了解，進而愛上半島，也期許青年經過旅創基地輔導及培育，為半島延展出無限可能。

勞青處新聞稿指出，10月青年「島遊」養成3招術，包含10月4至13日的半島花花生活節、10月10及11日的半島青年創生論壇，以及越野單車創新遊程。半島青年創生論壇今年第2屆，以地方創生為主題，期盼招攬對恆春半島有熱情的青年加入。

勞青處提及，知名越野單車教練林忠義在2023年獲屏東青年社會創新競賽遊程設計冠軍，將所長越野單車騎乘，結合旅創基地品牌LAUNCHER CLUB，推出1套結合單車、輕食優質遊程，邀請全台愛好探索與運動的冒險家一同沈浸半島之美。

單車 屏東縣政府 青年

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