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陳其邁衛教推廣健康觀念 從預防醫學促進健康

中央社／ 高雄27日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者王勇超／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者王勇超／攝影

高市府今天舉辦「作伙瓏ㄟ雄健康」衛教活動推廣，市長陳其邁提醒市民注意疾病徵兆，能早期發現促進身體健康，尤其公衛教育需跨越各場域，邀請大家推展正確健康觀念。

為維護市民健康及強化健康識能，高雄市政府今天在四維行政中心中庭舉辦「作伙瓏ㄟ雄健康」活動，陳其邁出席活動與三千歲歌舞團、高中熱舞社及幼兒園等各年齡層代表共同點亮健康樹，象徵「點亮健康，活力高雄」，為打造幸福健康城市持續努力。

陳其邁表示，這次結合衛福部三大宣導主軸進行衛教活動推廣，醫療強調的是全人照顧，從預防醫學角度落實疾病防治，讓各年齡層市民活得健康快樂，其中包括生命教育、傳染病防治、兒童發展篩檢與聯合評估服務。

陳其邁也提醒市民特別注意疾病徵兆，能夠早期發現，從而促進身體健康，尤其在公衛教育必須跨越學校、社區及各個職場場域，邀請大家推展正確健康觀念，從預防醫學角度促進健康。

他強調，衛生教育的重要，從疾病角度來看早期發現早期治療，更重要的是再往前階段，就是健康促進，以降低整個醫療支出成本。長輩年老時更要活出健康，減少失能時間，能大幅降低病痛，並將長照相關工作重心從過去的照顧服務，往前推到減少失能及促進健康，讓老年生活可以自理、提升生活品質，並活得健康、快樂。

高雄市政府衛生局表示，活動現場設置多項衛教闖關體驗攤位，包括兒童發展評估、傳染病防治及篩檢服務、預立醫療決定等生命教育宣導，活動結合衛教、篩檢與捐血等多元面向，透過寓教於樂方式，呼籲各年齡層、各種生命階段市民響應健康促進、提升健康意識。

陳其邁

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