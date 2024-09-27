高流選物店開幕 多款特色音樂周邊秀創意

由高雄流行音樂中心自營的「HI-ING，COME 高流選物店」今天在音浪塔大廳開幕，店內展售與音樂相關生活提案商品，除展現在地食材與永續理念，更有多款特色專輯及周邊商品。

高流執行長丁度嵐表示，「HI-ING，COME 高流選物店」取名延續海音館HI-ING MUSIC HALL的海洋、與歌迷打招呼互動等多重意涵，希望更多人來到高流選物店，透過以生活結合音樂商品策展方式，以及店內空間設計規劃，傳遞音樂、生活與永續理念價值。

因應高流選物店開幕，高流表示，選物店首波商品為高流與「小草作」合作開發的「茶作音樂」系列，透過在地水果、茶葉、花卉，搭配高流特選主題心情歌單，調配出6款「聽得到的果乾茶」，每款商品都以黑膠唱盤作為外包裝，只要掃QR碼，就能邊喝茶邊聽高流獨家編製的心情歌單。

高流也特別推出一款有歌迷敲碗的「我是觀眾」T，高流表示，這款T恤發想是因高流員工於演唱會或音樂祭現場時，都會身穿背部印有「工作人員」白色字樣的5種語言全黑工作T恤。這次以此為範本製「我是觀眾」黑色T恤，與現場「工作人員」互相呼應，形成高流演出場域內特有的音樂場景。

為提倡環保永續，高流與大豐環保合作，推出100%由回收塑膠製品，如超商微波容器、吸管等製成的「高流音樂外袋」，布料比新塑膠布料製程減少約75%碳排放，全黑的袋子上印有多種類型音樂風格字樣及高流六角形特色的視覺意象，落實友善環境。

開幕期間推出「打狗祭」絕版商品優惠活動，憑2024打狗祭手環或周邊商品發票、常設展或故事展購票憑證，高流店家消費憑證，或高流選物店內消費不限金額（非加購區商品），可享平均低於7折優惠。