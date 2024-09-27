高雄路邊計時停車格挨批不彈性 議員：智慧車格無智慧

高雄路邊計時停車格目前採半小時區間收費，民眾抱怨「臨停不到10分鐘，就需付30分鐘15元停車費」批其毫無彈性，尤其市府近年陸續建置上千個智慧停車格，議員認為智慧車柱的車牌辨識系統背離智慧原則，應調整成「分鐘計費」，停多久就收多少錢，才符合公平原則，另外針對人工收費停車格，新北5年前推行APP自助計費，建議高雄跟進。

高市人工收費路邊停車格分為計時、計次，計時為每半小時15元，1小時30元，依此累計，計次則是一次停放6個小時30元；高市另有1720個路邊智慧停車格採計時收費，該智慧車柱透過車牌辨識，自動記錄停車時間及費用，民眾事後僅需掃描收費告示牌QRcode或至交通局公有停車場服務資訊網查詢停車費，並使用行動支付APP繳費。

「智慧停車格不到10分鐘，就需付30分鐘15元停車費！」市議員郭建盟表示，智慧停車格雖享有前5分鐘免費優惠，但5分鐘後就直接收取15元，背離電子偵測感應「精確計費」原意，應修改程式改分鐘計費，民眾停車多久就繳多少錢；他提到人工收費部分也完全沒有彈性，轎車一停進格，收費員就直接開單，計時部分最低15元，是佔市民便宜。

民眾表示，市府已清楚公告智慧車柱前5分鐘免費，臨停駕駛停超過時間被收費屬合理，採「分鐘計費」也對駕駛更公平，但另一方面卻也容易導致收費金額破碎、零頭多，反而不方便；另有民眾說，短暫停車被開收費單，一次繳半小時費用只能「認命繳錢」，雖然金額不大，但採分鐘計費能加減省點錢。

新北市交通局5年前推出路邊停車「自助計費App」，駕駛人事先下載App後即可自助計費，以分鐘計費，結束後直接扣款，也有相關預防投機機制，前30分鐘甚至僅收費1元，據悉停車金額10元內的開單張數增加許多，提高短時停車周轉率；郭建盟說，採APP分鐘收費，市民停多久，就繳多少，符合使用者付費的公平原則，建議高市跟進。