屏東原住民運動會將登場 10項傳統競技展現原民力與美

第一屆屏東縣原住民族運動會10月5、6日將於來義高中田徑場揭幕，運動會除了一般競賽外，還有10項傳統競技競賽，充分展現原住民傳統文化及運動技藝。今日舉行記者會，擔任聖火傳遞起跑運動員的奧運拳擊手賴主恩也到場參加。

運動會分為一般競賽及傳統競賽，共20項、2500名選手參賽。一般競賽有田徑、柔道、跆拳道、角力、籃球、棒球、舉重、槌球、五人制足球及慢速壘球；傳統競賽則有原住民射箭、樂舞、路跑、負重、摔角、拔河、競舟、撒網、鋸木、狩獵，展現原住民傳統技藝及運動的力與美。

此次運動會的標語為「屏聚・原動力Bulai」原動力代表原住民族文化和精神，「Bulai」在排灣語中意為好棒、漂亮、認同，除了是對運動會的讚美，也是對參賽選手的鼓勵和肯定。主題曲「原力屏聚」MV邀請賴主恩參與拍攝，期勉所有選手都朝體育最高殿堂努力。

今天記者會，吉祥物「一哥」首度亮相，原型是排灣族與魯凱族的祖靈神鳥－熊鷹，傳說為神聖的百步蛇會化身為熊鷹守護族人。希望透「一哥」的加持，鼓勵所有選手都在各自賽場成為「一哥」。

縣長周春米說，大家都知道原住民運動的能量及才華，首屆原住民運動會希望打造更好的舞台，展現原民選手多年的努力及訓練，也為全國原民運準備。剛結束的奧運，許多原民選手都拿到好成績，希望未來有更多原民選手代表台灣，在世界體壇發光發熱。