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金門畜牧業缺專法管理惹民怨 議會推自治條例3讀通過

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣議員蔡其雍在此次第八屆第8次臨時會的會期，推動「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的立法提案，圖為他召開多次協調會。圖／議員蔡其雍辦公室提供
金門縣議員蔡其雍在此次第八屆第8次臨時會的會期，推動「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的立法提案，圖為他召開多次協調會。圖／議員蔡其雍辦公室提供

金門經常發現大量牛隻缺乏管理在馬路上「逛大街」，甚至到處流竄，道路上還有不少牛隻的排遺，為此，金門縣議員蔡其雍在此次第八屆第8次臨時會的會期，領銜推動「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的立法提案，並已完成三讀立法程序，此條例的制定目的是要強化畜牧場管理、保護自然環境，並維護金門縣居民的生活品質。

蔡其雍在議會質詢時表示，此法案的推出是為了應對當前畜牧產業對環境與公共衛生的挑戰。他指出，過去他與縣政府相關權責單位召開多次法案的研討會，歷經多次討論與修正，最終綜合各方意見，制定出這部具體的「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」法案。

據了解，金門縣截至民國112年底，已登記畜牧場及飼養場總計102場，家畜類以養豬35場為大宗、養牛23場次之，家禽部分則以養雞27場最多。

蔡其雍也指出，「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」法案有9項立法重點，包括規範申請程序、畜牧場負責人或管理人資格、設置土地標準及廢污處理設備，並規定新設置畜牧場需保持距離住宅300公尺、社區400公尺、學校及醫院1000公尺，另規範畜牧場原場擴建等，盼藉此保護環境及生態，推動地方畜牧業朝現代化經營。

此外，也提升飼主對環境及設施管理的責任意識，減少環境與社會問題，也要求推動現代化農業發展，確保畜牧場設施符合法規與環保需求。防止畜牧場過度集中，維護地區生態平衡。並加強縣府對新設畜牧場的監督和執法，確保符合規定。

蔡其雍認為，這次「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的制定，將為金門縣的畜牧產業發展提供更加完善的管理機制，同時也在環境保護與居民生活品質之間取得平衡，盼實現畜牧經濟發展與環境永續的雙贏局面，為金門縣未來的畜牧業現代化經營奠定穩固的基石。

金門縣牛隻畜牧業過往沒有明確的管理條例，金門縣議員蔡其雍在此次第八屆第8次臨時會的會期，領銜推動「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的立法提案，並已完成三讀。本報資料照片
金門縣牛隻畜牧業過往沒有明確的管理條例，金門縣議員蔡其雍在此次第八屆第8次臨時會的會期，領銜推動「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的立法提案，並已完成三讀。本報資料照片
金門縣議員蔡其雍在此次第八屆第8次臨時會的會期，推動「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的立法提案，並已完成三讀立法程序，強化畜牧場管理。圖／議員蔡其雍辦公室提供
金門縣議員蔡其雍在此次第八屆第8次臨時會的會期，推動「金門縣新設置畜牧場管理自治條例」的立法提案，並已完成三讀立法程序，強化畜牧場管理。圖／議員蔡其雍辦公室提供

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