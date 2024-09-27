快訊

邀韓國瑜談預算卡關 卓榮泰：喝過一杯很溫暖的咖啡了

颱風最快今晚生成…恐達中颱侵台！不排除海陸警齊發 「這2天」影響最劇

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

聽新聞
0:00 / 0:00

凱米颱風釀高雄曹公新圳淤積 市府清疏1.5萬立方米淤土

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
水利局將啟動曹公新圳第二階段清疏計劃，以因應汛期間颱風豪雨帶來的挑戰，預計將再清疏1.5萬立方公尺淤土，預計於10月中旬前完成清疏作業。圖／高雄市水利局提供
水利局將啟動曹公新圳第二階段清疏計劃，以因應汛期間颱風豪雨帶來的挑戰，預計將再清疏1.5萬立方公尺淤土，預計於10月中旬前完成清疏作業。圖／高雄市水利局提供

曹公新圳為鳥松及仁武區的重要排水系統，今年4月下旬水利局清疏近5000立方公尺的淤積土方，但7月下旬凱米颱風帶來強降雨，導致曹公新圳渠道再度累積大量淤土，為確保排水通暢，水利局表示將啟動第二階段清疏計畫，以因應汛期間颱風豪雨帶來的挑戰，預計將再清疏1.5萬立方公尺淤土，預計於10月中旬前完成清疏作業。

水利局說明，本次清疏作業已與當地里長充分溝通，並說明施工方式及期程，包括仁武區八德東路至仁勇路全長約2,000公尺，已於9月19日進場並預計清疏5700立方公尺淤土；曹公新圳和獅龍溪匯流處，全長約800公尺，也已於9月21日進場並預計清疏5300立方公尺淤土；最後鳥松區中正路至仁勇路段全長約1500公尺，已於9月23日進場並預計清疏4500立方公尺淤土。

水利局說明，施工期間部分土方會先暫置渠道旁鋪曬再運離，不影響渠道通洪功能，另近期午後雷陣雨頻繁，為維護施工人員安全，清疏時程較原預計時程稍延長，相關作業將滾動式視天候狀況調整，清淤所需作業時間約14天，預計10月中旬前完成清疏作業，以維護排水通洪功能及居民生命財產安全。

水利局將啟動曹公新圳第二階段清疏計劃，以因應汛期間颱風豪雨帶來的挑戰，預計將再清疏1.5萬立方公尺淤土，預計於10月中旬前完成清疏作業。圖／高雄市水利局提供
水利局將啟動曹公新圳第二階段清疏計劃，以因應汛期間颱風豪雨帶來的挑戰，預計將再清疏1.5萬立方公尺淤土，預計於10月中旬前完成清疏作業。圖／高雄市水利局提供

凱米颱風 水利局 溝通

延伸閱讀

當不成燕子…「準山陀兒」颱風恐發海警 專家：速度緩慢影響時間長

燕子或山陀兒可能逼台甚至登陸 粉專：颱風暴風圈籠罩機率高

颱風最快今晚生成恐中颱之姿侵台 不排除海陸警齊發 這2天影響最劇烈

不排除登陸！颱風「山陀兒」估周六生成 北東雨勢最大

相關新聞

凱米颱風釀高雄曹公新圳淤積 市府清疏1.5萬立方米淤土

曹公新圳為鳥松及仁武區的重要排水系統，今年4月下旬水利局清疏近5000立方公尺的淤積土方，但7月下旬凱米颱風帶來強降雨，...

高雄2024萬聖節派對 10月25日凹子底森林公園登場

不給糖就搗蛋！2024萬聖節活動將於10月25日至11月3日在凹子底森林公園盛大登場，以最能代表萬聖節的「南瓜樂園」為主...

屏東霧台阿禮部落路斷兩個月 擬3階段修復

屏東縣霧台鄉阿禮部落聯外道路台24線因凱米颱風崩塌中斷，兩個月來族人只能走在「山羊走的路」下山運補，還面臨落石危險。立委...

大同醫院經營之爭 醫護高市府抗議

高雄市立大同醫院經營權之爭愈演愈烈，長庚醫療法人取得第一順位議約，但高醫工會質疑衛生局評選黑箱作業，逾300名醫護昨到市...

金門老兵召集令駐紮新市里 盼活化老街帶動地方景氣

縣府所有的金湖鎮新市里中正路上店面，在10萬大軍駐守的年代，曾經商店雲集，隨著駐軍逐年減少，因無人承租而廢棄閒置多年。金...

高雄明年度總預算逼近2千億元 歲入歲出創歷史新高

高雄市長陳其邁今率團隊赴議會說明114年度總預算案籌編情形，明年總預算規模1986.87億元，歲入編列1886.37億、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。