凱米颱風釀高雄曹公新圳淤積 市府清疏1.5萬立方米淤土

曹公新圳為鳥松及仁武區的重要排水系統，今年4月下旬水利局清疏近5000立方公尺的淤積土方，但7月下旬凱米颱風帶來強降雨，導致曹公新圳渠道再度累積大量淤土，為確保排水通暢，水利局表示將啟動第二階段清疏計畫，以因應汛期間颱風豪雨帶來的挑戰，預計將再清疏1.5萬立方公尺淤土，預計於10月中旬前完成清疏作業。

水利局說明，本次清疏作業已與當地里長充分溝通，並說明施工方式及期程，包括仁武區八德東路至仁勇路全長約2,000公尺，已於9月19日進場並預計清疏5700立方公尺淤土；曹公新圳和獅龍溪匯流處，全長約800公尺，也已於9月21日進場並預計清疏5300立方公尺淤土；最後鳥松區中正路至仁勇路段全長約1500公尺，已於9月23日進場並預計清疏4500立方公尺淤土。