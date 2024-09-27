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高雄2024萬聖節派對 10月25日凹子底森林公園登場

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄市教育局主辦去年主辦萬聖節派對吸引6萬民眾變裝搞怪嗨翻高雄夜。記者郭韋綺／翻攝
高雄市教育局主辦去年主辦萬聖節派對吸引6萬民眾變裝搞怪嗨翻高雄夜。記者郭韋綺／翻攝

不給糖就搗蛋！2024萬聖節活動將於10月25日至11月3日在凹子底森林公園盛大登場，以最能代表萬聖節的「南瓜樂園」為主題迎接熱情10月天，高雄市教育局長吳立森表示，活動期間將會展出比黃色小鴨更大的南瓜鬼燈，更透露將會有經典的樂園式遊街派對，歡迎家長帶大小朋友一起變裝，和超大南瓜一起「不給糖就搗蛋」享受充滿驚喜的狂想萬聖節。

局長吳立森表示，繼去年萬聖節6萬民眾變裝搞怪嗨翻高雄夜，今年將以「大南瓜、你搞怪、一起嗨」為題打造萬聖節南瓜樂園，首度展出高20米、寬22米「極巨化大南瓜鬼燈」，結合雷射燈光及音樂帶來視覺與聽覺的饗宴，不論站在何處都是最佳打卡點，拍出屬於自己最搞怪萬聖節。

吳立森說，為期10天南瓜樂園有大南瓜鬼燈、遊街派對外，也安排親子觀眾馬戲、唱跳、互動演出，歡迎市民變裝參與搗蛋派對。

這次萬聖節活動更找來「還我特色公園行動聯盟」協力規畫親子活動，希望借助公民團體經驗打造讓親子同樂的難忘萬聖節，也攜手全新的兒少專屬頻道「小公視」的人偶角色及各種怪獸扮裝，陪伴孩子過節慶。

高雄市教育局主辦去年主辦萬聖節派對吸引6萬民眾變裝搞怪嗨翻高雄夜。記者郭韋綺／翻攝
高雄市教育局主辦去年主辦萬聖節派對吸引6萬民眾變裝搞怪嗨翻高雄夜。記者郭韋綺／翻攝

南瓜 萬聖節 親子

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